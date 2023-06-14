Вячеслав Фетисов: «У всех клубов КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ – без клубов-олигархов, без неравенства»

Вячеслав Фетисов рассказал, что КХЛ должна перенять у НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы прокомментировал победу « » в Кубке Стэнли.

«Команда на шестой год выигрывает . Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов-олигархов, без неравных возможностей.

В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в должны быть одинаковые возможности, как в », – сказал .