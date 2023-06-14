Вячеслав Фетисов: «У всех клубов КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ – без клубов-олигархов, без неравенства»

Теги Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Вегас Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, что КХЛ должна перенять у НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов-олигархов, без неравных возможностей.

В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», – сказал Фетисов.

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8 комментариев

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VovaN_K
Бла-бла-бла ))
+7
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Ростов-на-Дону
Спортивнный принцип в хоккее и, особенно в футболе, у нас невозможен!
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Иван Иванов
Ещё одна пчела против меда, тьфу, противно.
+2
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artem klishin
надо сократить лимит до 1 легионера, должно помочь
+1
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Мікалай Ланец
Это в принципе невозможно. По разным политико- экономическим причинам.
Но главная причина- покажите мне хоть один спонсируемый госбюджетом клуб НХЛ?
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добрый грек
"И игроки в клубы будут отбираться по спортивному принципу, а не через протекцию и взятки"
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shickana
В другой жизни
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ТумбаЮмба
Без клубов-олигархов, значит... Ну и как Фетисов предлагает лишить КХЛ её главной несущей конструкции ?
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