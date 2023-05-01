Рябыкин о Курьянове: «Оптимальный выбор «Авангарда». Сильный, независимый, въедливый специалист, он проявит себя и в менеджерском офисе»

Дмитрий Рябыкин считает, что «Авангард» не ошибся, назначив Антона Курьянова генменеджером.

Контракт со специалистом был подписан на два года.

– Новым генеральным менеджером «Авангарда» стал , входивший в тренерский штаб. Как прокомментируете этот выбор?

– Знаю Антона, наверное, миллион лет. В прошлом это один из лучших форвардов в истории Омска, а теперь сильный, независимый, въедливый специалист. Он проявил себя на тренерской лавке, уверен, проявит, и в менеджерском офисе. На мой взгляд, оптимальный выбор « ».

– Согласны с тем, что новый генменеджер сразу попадает в кризисную ситуацию – в команде много свободных агентов, она расползается?

– В отличие от людей со стороны большой плюс Курьянова в том, что он был внутри всех хоккейных процессов «Авангарда» последних лет, все знает не понаслышке. Наверное, ситуация действительно не самая простая, по ходу сезона на солидные условия были подписаны и , другие ребята тоже тянутся к таким суммам и контрактам. Это хоккейный бизнес.

Думаю, новый менеджер во всем разберется. На весь бюджет ему надо подписать не пять-шесть хоккеистов, а два с половиной десятка. Будет идти шаг за шагом. Первый – квалификация форварду , все логично, – сказал бывший тренер омского клуба.