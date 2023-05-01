Рябыкин о Курьянове: «Оптимальный выбор «Авангарда». Сильный, независимый, въедливый специалист, он проявит себя и в менеджерском офисе»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов КХЛ Корбан Найт Рид Буше Арсений Грицюк Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает, что «Авангард» не ошибся, назначив Антона Курьянова генменеджером.

Контракт со специалистом был подписан на два года.

– Новым генеральным менеджером «Авангарда» стал Антон Курьянов, входивший в тренерский штаб. Как прокомментируете этот выбор?

– Знаю Антона, наверное, миллион лет. В прошлом это один из лучших форвардов в истории Омска, а теперь сильный, независимый, въедливый специалист. Он проявил себя на тренерской лавке, уверен, проявит, и в менеджерском офисе. На мой взгляд, оптимальный выбор «Авангарда».

– Согласны с тем, что новый генменеджер сразу попадает в кризисную ситуацию – в команде много свободных агентов, она расползается?

– В отличие от людей со стороны большой плюс Курьянова в том, что он был внутри всех хоккейных процессов «Авангарда» последних лет, все знает не понаслышке. Наверное, ситуация действительно не самая простая, по ходу сезона на солидные условия были подписаны Найт и Буше, другие ребята тоже тянутся к таким суммам и контрактам. Это хоккейный бизнес.

Думаю, новый менеджер во всем разберется. На весь бюджет ему надо подписать не пять-шесть хоккеистов, а два с половиной десятка. Будет идти шаг за шагом. Первый – квалификация форварду Грицюку, все логично, – сказал бывший тренер омского клуба. 

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