Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 11 побед в этом плей-офф при 14 стартах. У него 93,2% сэйвов

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл одержал 11 побед в этом плей-офф при 14 стартах.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).

У 27-летнего голкипера «Голден Найтс» 93,2% сэйвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надежности 2,17.

Хилл стал первым номером « » после травмы Лорана Броссуа в ходе серии второго раунда с «Эдмонтоном».

– 5-й вратарь в истории , выигравший решающий матч в плей-офф и при этом не игравший в первом раунде. Ранее такое удавалось Джо Миллеру (1928, «Рейнджерс»), Дону Симмонсу (1962, «Торонто»), Энди Мугу (1984, «Эдмонтон») и Мэтту Мюррею (2017, «Питтсбург»).

Хилл побил рекорд Мюррея по числу побед для вратарей, не игравших в первом раунде (11 против 7).

Неожиданный герой Кубка Стэнли – вратарь «Вегаса». Пришел бэкапом перед сезоном, стал основным из-за травм конкурентов