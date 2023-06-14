Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 11 побед в этом плей-офф при 14 стартах. У него 93,2% сэйвов

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэтт Мюррей Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл одержал 11 побед в этом плей-офф при 14 стартах.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче). 

У 27-летнего голкипера «Голден Найтс» 93,2% сэйвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надежности 2,17. 

Хилл стал первым номером «Вегаса» после травмы Лорана Броссуа в ходе серии второго раунда с «Эдмонтоном». 

Эдин – 5-й вратарь в истории НХЛ, выигравший решающий матч в плей-офф и при этом не игравший в первом раунде. Ранее такое удавалось Джо Миллеру (1928, «Рейнджерс»), Дону Симмонсу (1962, «Торонто»), Энди Мугу (1984, «Эдмонтон») и Мэтту Мюррею (2017, «Питтсбург»). 

Хилл побил рекорд Мюррея по числу побед для вратарей, не игравших в первом раунде (11 против 7).

Неожиданный герой Кубка Стэнли – вратарь «Вегаса». Пришел бэкапом перед сезоном, стал основным из-за травм конкурентов

 

2 комментария

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LeicesterCity
За Хилла и Маршессо! С Победой!
Долой с комментариев псевдофанов и глоров Бобровского и Ткачука)))
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Garikus89
Чувак был аж четвертым вратарем в системе после алкаша, Томпсона и Броссуа. А теперь на рынок свободным агентом, кайф)
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