Яшкин об «Авангарде»: «Мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части России, чем летать и жить так далеко»

Дмитрий Яшкин рассказал, что «Авангард» не делал ему предложение о переходе.

В межсезонье нападающий перешел в « » из СКА.

– Болельщики « » даже меня спрашивали о том, почему бы вам не перейти в команду, ведь вы родились в Омске и там живет ваша бабушка. Этот вариант был хотя бы немного реален?

– Такой же дам ответ – никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще чем раз в год.

Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко.

– Насколько влияют город и клубная инфраструктура при выборе продолжения карьеры?

– У меня имелось желание остаться в Москве, поскольку мы с супругой здесь проводим лето. Но таких предложений не было.

Безусловно, инфраструктура очень сильно влияет. Если говорить про , то там есть Хоккейный Город, где созданы прекрасные условия. Одни из лучших в лиге.

Конечно, наличие хороших условий и классной инфраструктуры как для жизни, так и для тренировок серьезно сказывается на выборе.

– При одинаковом предложении по сумме контракта этот фактор влияет решающим образом?

– Не только он. Факторов очень много. Политика команды, ее задачи, персонал.

– Ваша супруга может радикально повлиять на выбор, ведь известно много таких примеров из жизни спортсменов.

– Да, и наше решение всегда совместное, – сказал .