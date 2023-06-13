Генменеджер «Калгари» о Юбердо: «Он оказал огромное давление на себя, подписав крупный контракт. Нужно, чтобы Джонатан был лидером»
Крэйг Конрой хочет, чтобы Джонатан Юбердо был лидером «Калгари».
Нападающий, перешедший в команду из «Флориды» в результате сделки с участием Мэттью Ткачака, набрал 54 (15+39) очка в 79 играх.
В прошлом сезоне у него было 115 (30+85) очков в 80 матчах за «Пантерс».
Со следующего сезона у Джонатан Юбердо начинает действовать контракт с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год.
«Наверное, я больше всего разговаривал с Джонатаном [перед назначением на пост генерального менеджера].
Прошлый сезон остался прошлым сезоном. Об этом я сказал ему. Нам нужна его уверенность. Нужно, чтобы он был лидером команды.
Понятно, что, подписав крупный контракт, перейдя сюда и все такое прочее, он оказал огромное давление на себя.
Поэтому мы стараемся снять с него это давление и просто говорим: «Веселись. Играй», – сказал генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой.
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