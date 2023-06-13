Генменеджер «Калгари» о Юбердо: «Он оказал огромное давление на себя, подписав крупный контракт. Нужно, чтобы Джонатан был лидером»

Теги Калгари Крэйг Конрой НХЛ Джонатан Юбердо Хоккей

Крэйг Конрой хочет, чтобы Джонатан Юбердо был лидером «Калгари».

Нападающий, перешедший в команду из «Флориды» в результате сделки с участием Мэттью Ткачака, набрал 54 (15+39) очка в 79 играх.

В прошлом сезоне у него было 115 (30+85) очков в 80 матчах за «Пантерс».

Со следующего сезона у Джонатан Юбердо начинает действовать контракт с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год.

«Наверное, я больше всего разговаривал с Джонатаном [перед назначением на пост генерального менеджера].

Прошлый сезон остался прошлым сезоном. Об этом я сказал ему. Нам нужна его уверенность. Нужно, чтобы он был лидером команды.

Понятно, что, подписав крупный контракт, перейдя сюда и все такое прочее, он оказал огромное давление на себя.

Поэтому мы стараемся снять с него это давление и просто говорим: «Веселись. Играй», – сказал генеральный менеджер «Флэймс» Крэйг Конрой.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Абрамов
Для него Барков нужен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий