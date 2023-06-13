Тренер «Флориды» Морис знает, сыграет ли Ткачак против «Вегаса» в пятом матче. Но журналистам не сказал

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Пол Морис не сообщил, сыграет ли Мэттью Ткачак в матче с «Вегасом».

«Голден Найтс» примут «Пантерс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли при счете 3-1.

После утренней раскатки журналисты обратились к главному тренеру Флориды Полу Морису с вопросом о том, примет ли Мэттью Ткачак участие в предстоящем матче.

Нападающий сыграл лишь четыре смены в третьем периоде четвертой игры против «Голден Найтс» (2:3). Форвард в общей сложности провел на льду 16 минут и 40 секунд.

«Я знаю ответ. Но не поделюсь им с вами. Решение будет принято перед матчем – прекрасный ответ для всех вас», – сказал Морис.

Ткачак набрал 24 (11+13) очка в текущем плей-офф.

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2 комментария

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Strannix
Если живой, то сыграет. Это же плэй-офф.
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Юрий Соколов
Он главное двигло Флориды, если не сыграет, кошки обречены
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