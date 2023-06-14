Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. В 2018-м он выиграл его с «Вашингтоном», победив «Вегас» в финале

Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

29-летний нападающий набрал 20 (10+10) очков в 22 матчах в победном плей-офф.

Впервые он выиграл трофей с « » в 2018 году, победив в финале свою нынешнюю команду.

В том розыгрыше в активе было 7 (2+5) баллов в 24 играх.