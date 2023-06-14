Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. В 2018-м он выиграл его с «Вашингтоном», победив «Вегас» в финале

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Вегас Чендлер Стивенсон Хоккей

Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче). 

29-летний нападающий набрал 20 (10+10) очков в 22 матчах в победном плей-офф. 

Впервые он выиграл трофей с «Вашингтоном» в 2018 году, победив в финале свою нынешнюю команду.

В том розыгрыше в активе Стивенсона было 7 (2+5) баллов в 24 играх. 

10 комментариев

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Garikus89
Давайте уже новость про Кэссиди, которого из Бостона поперли за то, что он молодежь не развивал. Или про то, что Вегас в плове играл с превышением кепки на 14 млн, а они и так из льготной Невады. Интересно комменты почитать будет)
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Viktoriya Vushnya
Ребят, это что ж получается то, некий Стивенсон более велик чем Овечкин?? Ведь у него целых два кубка Стэнли а у Сани всего один!
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Mikl_5555
стивенсон рабочая лошадка
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Кагов
Результативность Стивенсона в Вегасе выросла намного!
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srs
Ответ Garikus89
Давайте уже новость про Кэссиди, которого из Бостона поперли за то, что он молодежь не развивал. Или про то, что Вегас в плове играл с превышением кепки на 14 млн, а они и так из льготной Невады. Интересно комменты почитать будет)
Теперь Ши Уэбер тоже обладает чашей?
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Александр Балабанов
Ответ srs
Теперь Ши Уэбер тоже обладает чашей?
Увы, его контракт уже в Аризоне болтается.
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srs
Ответ Александр Балабанов
Увы, его контракт уже в Аризоне болтается.
Благодарю за информацию. Такие дяденьки заслуживают
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Deathspell Omega
Ответ Кагов
Результативность Стивенсона в Вегасе выросла намного!
Потому что он в "Вегасе" в 1-2 звене играет, а в "Кэпиталз", редко выше 3-го поднимался.
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artem21
Ответ Deathspell Omega
Потому что он в "Вегасе" в 1-2 звене играет, а в "Кэпиталз", редко выше 3-го поднимался.
Стивенсон со Стоуном в третьем звене в этом плей-офф играли.
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Deathspell Omega
Ответ artem21
Стивенсон со Стоуном в третьем звене в этом плей-офф играли.
Хауден - Стивенсон - Стоун это второе звено "Вегаса".
Третье: Амадио-Карлсон-Смит.
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