Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли. В 2018-м он выиграл его с «Вашингтоном», победив «Вегас» в финале
Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон стал 2-кратным обладателем Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).
29-летний нападающий набрал 20 (10+10) очков в 22 матчах в победном плей-офф.
Впервые он выиграл трофей с «Вашингтоном» в 2018 году, победив в финале свою нынешнюю команду.
В том розыгрыше в активе Стивенсона было 7 (2+5) баллов в 24 играх.
Третье: Амадио-Карлсон-Смит.