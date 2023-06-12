Лавиолетт близок к назначению на пост главного тренера «Рейнджерс»

Питер Лавиолетт, вероятно, возглавит «Рейнджерс».

58-летний специалист близок к назначению на должность главного тренера команды из Нью-Йорка.

Таким образом, может сменить Жерара Галлана на этой должности.

Напомним, что « » отправили Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

Лавиолетт покинул пост главного тренера « » после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.