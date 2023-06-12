Лавиолетт близок к назначению на пост главного тренера «Рейнджерс»
Питер Лавиолетт, вероятно, возглавит «Рейнджерс».
58-летний специалист близок к назначению на должность главного тренера команды из Нью-Йорка.
Таким образом, Питер Лавиолетт может сменить Жерара Галлана на этой должности.
Напомним, что «Рейнджерс» отправили Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.
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