Лавиолетт близок к назначению на пост главного тренера «Рейнджерс»

Теги возможные переходы Рейнджерс Вашингтон Питер Лавиолетт Жерар Галлан НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт, вероятно, возглавит «Рейнджерс».

58-летний специалист близок к назначению на должность главного тренера команды из Нью-Йорка.

Таким образом, Питер Лавиолетт может сменить Жерара Галлана на этой должности.

Напомним, что «Рейнджерс» отправили Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).

Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.

8 комментариев

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Беня_Финитас
круговорот ... кхм в природе .
+5
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Эдуард Элверс
Разве он так хорош? Неужели в Нью-Йорк не смогли заманить ни одного топ тренера? Или все они заняты сейчас?
+3
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Сергей Орлов
Зря.
+2
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Kirill HG
эх, а Панарин уже подготовился к назначению Хайнса, даже побрился
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j_jms
Панарин может снять запрет на обмен.)
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Максим
Одни и те же, там вообще есть хоть какие то новые лица в тренерских колуарах?
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hhlg
Ответ Эдуард Элверс
Разве он так хорош? Неужели в Нью-Йорк не смогли заманить ни одного топ тренера? Или все они заняты сейчас?
По бэкграунду он один из лучших в лиге, может и сможет выжать из Рэгс 1-2 сезона они всё ж помоложе чем Кэпс. Но он точно не про развитие молодых, которых в составе у Рэгс прилично. Будет интересно в любом случае ;)
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