Барри Троц: «Философия «Нэшвилла» изменена. Нужны игроки, которые поднимут фанатов с их мест. Задача – четыре высококлассных форварда в ближайшие два драфта»
Барри Троц заявил об изменении игровой философии «Нэшвилла».
«Команда была известна вратарями и защитниками на протяжении всей истории. В этом плане думаешь о таких игроках, как Пекка Ринне, Ши Уэбер, Роман Йоси. Было много и хороших нападающих.
Но сейчас мы настроены на то, что получить хоккеистов атакующей линии, способных влиять на игру.
Мы в Нэшвилле. Мы в индустрии развлечений, правильно? Мы играем в городе, который этим известен.
Заявляю публично. Хочу, чтобы наши скауты ударили по мячу со всей силы. Я хочу, чтобы они дали шанс игрокам, у которых есть потенциал поднять фанатов с их мест.
Конечно, в первом раунде драфта можно найти хоккеистов третьего звена. Но это не то, что нам нужно.
Мы изменили философию. Перед скаутами стоит вызов. Я сказал им, что нам нужны четыре высококлассных нападающих в ближайшие два драфта», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
«Предаторс» обладают двумя драфт-пиками в первом раунде драфта НХЛ-2023.
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