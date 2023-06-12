Барри Троц: «Философия «Нэшвилла» изменена. Нужны игроки, которые поднимут фанатов с их мест. Задача – четыре высококлассных форварда в ближайшие два драфта»

Барри Троц заявил об изменении игровой философии «Нэшвилла».

«Команда была известна вратарями и защитниками на протяжении всей истории. В этом плане думаешь о таких игроках, как Пекка Ринне, Ши Уэбер, Роман Йоси. Было много и хороших нападающих.

Но сейчас мы настроены на то, что получить хоккеистов атакующей линии, способных влиять на игру.

Мы в Нэшвилле. Мы в индустрии развлечений, правильно? Мы играем в городе, который этим известен.

Заявляю публично. Хочу, чтобы наши скауты ударили по мячу со всей силы. Я хочу, чтобы они дали шанс игрокам, у которых есть потенциал поднять фанатов с их мест.

Конечно, в первом раунде драфта можно найти хоккеистов третьего звена. Но это не то, что нам нужно.

Мы изменили философию. Перед скаутами стоит вызов. Я сказал им, что нам нужны четыре высококлассных нападающих в ближайшие два драфта», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» .

«Предаторс» обладают двумя драфт-пиками в первом раунде драфта НХЛ-2023.