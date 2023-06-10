Кекяляйнен о собеседовании с Бедардом: «Узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем»
Ярмо Кекяляйнен рассказал, о чем будет говорить Коннором Бедардом перед драфтом НХЛ.
Клуб получил общий 3-й выбор на предстоящем драфте. Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский центрфорвард Коннор Бедард.
Генменеджер «Коламбуса» рассказал, о чем будет говорить на собеседовании с игроком.
«Может быть, о ком-то из игроков, с которыми он играл в сборной, или узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем.
Мы узнаем его немного лучше, что делает его таким хорошим игроком и почему он стал так хорош в том, что делает», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
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