Кекяляйнен о собеседовании с Бедардом: «Узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Ярмо Кекяляйнен рассказал, о чем будет говорить Коннором Бедардом перед драфтом НХЛ.

Клуб получил общий 3-й выбор на предстоящем драфте. Главным фаворитом драфта является 17-летний канадский центрфорвард .

Генменеджер « » рассказал, о чем будет говорить на собеседовании с игроком.

«Может быть, о ком-то из игроков, с которыми он играл в сборной, или узнаем о его характере – на всякий случай. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

Мы узнаем его немного лучше, что делает его таким хорошим игроком и почему он стал так хорош в том, что делает», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.