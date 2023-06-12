Айкел о первом плей-офф в карьере: «Когда я был в «Баффало», я воплощал в жизнь свою мечту, играл в НХЛ. Мне особо не на что жаловаться»

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел высказался касательно выступления за «Баффало».

Клуб выбрал форварда на драфте НХЛ-2015 под вторым общим номером. Айкел провел шесть сезонов в составе «Сэйбрс» и был капитаном клуба с 2018 по 2021 год. В ноябре 2021 года команда обменяла его в «Вегас».

«Голден Найтс» ведут 3-1 в серии финала Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой». Айкел играет в плей-офф впервые в карьере.

«Послушайте, когда я был в «Баффало», я воплощал в жизнь свою мечту, я играл в НХЛ.

Мне особо не на что жаловаться. Просто было не так много успехов.

Хочется делать то, что мы делаем сейчас», – сказал нападающий «Вегаса».

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5 комментариев

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shtrafbat
А сейчас воплощает несбыточную мечту - первый play-off и сразу финал!
+9
0
+9
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shtrafbat
Ответ gangstarr
Да что уж финал, скорее всего титул
Лучше по факту...
+4
0
+4
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gangstarr
Ответ shtrafbat
А сейчас воплощает несбыточную мечту - первый play-off и сразу финал!
Да что уж финал, скорее всего титул
+1
0
+1
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АРХАТ
Среди 2015-х пока только Рантанен и Чернак с КС?
0
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SmilingBy
Ответ АРХАТ
Среди 2015-х пока только Рантанен и Чернак с КС?
Там ещё Сирелли и Джозеф с Тампы и Винс Данн с Блюз
0
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