Айкел о первом плей-офф в карьере: «Когда я был в «Баффало», я воплощал в жизнь свою мечту, играл в НХЛ. Мне особо не на что жаловаться»

Джек Айкел высказался касательно выступления за «Баффало».

Клуб выбрал форварда на драфте НХЛ-2015 под вторым общим номером. Айкел провел шесть сезонов в составе «Сэйбрс» и был капитаном клуба с 2018 по 2021 год. В ноябре 2021 года команда обменяла его в «Вегас».

«Голден Найтс» ведут 3-1 в серии финала Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой». Айкел играет в плей-офф впервые в карьере.

«Послушайте, когда я был в «Баффало», я воплощал в жизнь свою мечту, я играл в НХЛ.

Мне особо не на что жаловаться. Просто было не так много успехов.

Хочется делать то, что мы делаем сейчас», – сказал нападающий «Вегаса».