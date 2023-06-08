Третьяк о женском хоккее: «Посмотрел, как девчонки катаются на чемпионатах мира, Олимпиадах – не уступают ребятам»

Владислав Третьяк высказался о женском хоккее.

Президент Федерации хоккея России провел мастер-класс для юных хоккеистов из районов Ульяновской области.

«Меня всегда спрашивают: как достичь успеха? Я говорю: дисциплина и трудолюбие приведут к победе.

Если девчонки хотят играть в хоккей, то почему бы и нет. Они получают удовольствие.

Я когда был на чемпионатах мира, на Олимпиадах, посмотрел, как девчонки катаются – они не уступают ребятам», – сказал .