Третьяк о женском хоккее: «Посмотрел, как девчонки катаются на чемпионатах мира, Олимпиадах – не уступают ребятам»

Теги ФХР Владислав Третьяк женский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк высказался о женском хоккее.

Президент Федерации хоккея России провел мастер-класс для юных хоккеистов из районов Ульяновской области.

«Меня всегда спрашивают: как достичь успеха? Я говорю: дисциплина и трудолюбие приведут к победе.

Если девчонки хотят играть в хоккей, то почему бы и нет. Они получают удовольствие.

Я когда был на чемпионатах мира, на Олимпиадах, посмотрел, как девчонки катаются – они не уступают ребятам», – сказал Владислав Третьяк.

3 комментария

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Bartez1986
ждём суперсерию мужикиU25 - девушки U25?
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Nikolas Shahov
Третьяк, уже сам стал... ЖЕНЩИНОЙ !
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Roulette
Ответ Bartez1986
ждём суперсерию мужикиU25 - девушки U25?
Девочки 10+ сборной u17 проигрывают)
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