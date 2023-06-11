Михаил Гуляев: «Верю в Россию и Федерацию, что она добьется возвращения сборной на международную арену. Хотелось бы сыграть на престижных турнирах»

Теги Авангард ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев выразил надежду, что Россия вернется на международные турниры.

– После отмены Молодежного чемпионата мира вы сказали, что теперь нужно ставить другие цели и придумывать новые мечты. Поделитесь ими.

– Я верю в Россию и нашу Федерацию, что она все-таки добьется возвращения сборной на международную арену.

Хотелось бы сыграть на престижных турнирах. Надеюсь, что все будет хорошо.

Не буду забегать вперед в своих целях.

Хочу отыграть предстоящий сезон полностью в КХЛ, набрать хорошее количество очков и только после этого думать о новых целях, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.

7 комментариев

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Misson
Миша, в данный момент это от федерации никак не зависит, даже от ОКР не зависит. Так что года два еще минимум без международных турниров придется обходиться.
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Bobby Clarke
Некогда отвлкаться, каткИ клепаем по стране.
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Олег
Конечно вернётся куда денится. Только когда
вот это вопрос....
+1
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Волька-ибн-Алёша
а кто сей?
+1
0
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Сим Сим
Вопросы участия-неучастия наших команд в международных матчах решает увы не федерация.
0
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