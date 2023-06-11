Михаил Гуляев: «Верю в Россию и Федерацию, что она добьется возвращения сборной на международную арену. Хотелось бы сыграть на престижных турнирах»

Михаил Гуляев выразил надежду, что Россия вернется на международные турниры.

– После отмены Молодежного чемпионата мира вы сказали, что теперь нужно ставить другие цели и придумывать новые мечты. Поделитесь ими.

– Я верю в Россию и нашу Федерацию, что она все-таки добьется возвращения сборной на международную арену.

Хотелось бы сыграть на престижных турнирах. Надеюсь, что все будет хорошо.

Не буду забегать вперед в своих целях.

Хочу отыграть предстоящий сезон полностью в , набрать хорошее количество очков и только после этого думать о новых целях, – сказал защитник системы « » .