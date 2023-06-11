Михаил Гуляев: «Верю в Россию и Федерацию, что она добьется возвращения сборной на международную арену. Хотелось бы сыграть на престижных турнирах»
Михаил Гуляев выразил надежду, что Россия вернется на международные турниры.
– После отмены Молодежного чемпионата мира вы сказали, что теперь нужно ставить другие цели и придумывать новые мечты. Поделитесь ими.
– Я верю в Россию и нашу Федерацию, что она все-таки добьется возвращения сборной на международную арену.
Хотелось бы сыграть на престижных турнирах. Надеюсь, что все будет хорошо.
Не буду забегать вперед в своих целях.
Хочу отыграть предстоящий сезон полностью в КХЛ, набрать хорошее количество очков и только после этого думать о новых целях, – сказал защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев.
вот это вопрос....