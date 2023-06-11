«Сибирь» ищет варианты обмена Основина (Metaratings)

Теги Сибирь Спартак возможные переходы КХЛ Вячеслав Основин Хоккей

«Сибирь» ищет варианты обмена форварда Вячеслава Основина.

Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны «Спартака». Однако, по данным издания, это не соответствует действительности.

Срок контракта игрока рассчитан до 2024 года. 

В минувшем сезоне Основин провел 55 игр в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, не набрав очков. 

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3 комментария

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Oleg Olegov
В Виннипег на Дюбуа
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Дмитрий Макаров
Зря, в оптимальной форме не плохой центр.
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Sever12
Работать надо с ним, точнее ему надо работать, не безнадёжный игрок, тем более может играть в центре, а центры на дороге не валяется, их в принципе у нас один Яковлев, обменяем шило на мыло, пришол новый тренер и вполне может даст новый импульс игроку, хотя этот обмен может с этим и связан, им вреднее, но не самый плохой актив для Сибири, на мой взгляд.....
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