«Сибирь» ищет варианты обмена Основина (Metaratings)

«Сибирь» ищет варианты обмена форварда Вячеслава Основина.

Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны «Спартака». Однако, по данным издания, это не соответствует действительности.

Срок контракта игрока рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне провел 55 игр в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, не набрав очков.