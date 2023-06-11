«Сибирь» ищет варианты обмена Основина (Metaratings)
«Сибирь» ищет варианты обмена форварда Вячеслава Основина.
Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны «Спартака». Однако, по данным издания, это не соответствует действительности.
Срок контракта игрока рассчитан до 2024 года.
В минувшем сезоне Основин провел 55 игр в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, не набрав очков.
3 комментария