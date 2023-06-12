Пьетранжело после 3:2 с «Флоридой»: «Хилл сделал сэйвы, которые были нам нужны. Это не должно удивлять. Он хорошо играл весь год»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Эдин Хилл Хоккей

Алекс Пьетранжело оценил игру вратаря Эдина Хилла в сезоне-2022/23.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). 27-летний голкипер отразил 29 бросков из 31. В 15 матчах в текущем плей-офф у него 10 побед при 93,4% отраженных бросков.

Хилл начал выступление в плей-офф со второго раунда, заменив травмированного Лорана Броссуа.

«Хиллси сделал те сэйвы, которые были нам нужны. И это не должно удивлять. Он хорошо играл за нас весь год.

Все наши вратари играли хорошо», – сказал защитник «Вегаса».

Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, ни разу не сыграв в 1-м раунде. Это 1-й случай в истории НХЛ

«Вегасу» осталась одна победа до кубка: «Флорида» едва не отыгралась с 0:3, но не смогла додавить в концовке

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1 комментарий

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Амфитрион
Ну да, хорошо играл весь год, и потому сыграл за сезон аж 27 матчей. Хилл очередной из целой плеяды вратарей выстреливающих один раз в карьере в одном конкретном плей-офф. Молодец, красавец, такое дается далеко не каждому, но, скорее всего, это не повторится.
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