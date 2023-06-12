Пьетранжело после 3:2 с «Флоридой»: «Хилл сделал сэйвы, которые были нам нужны. Это не должно удивлять. Он хорошо играл весь год»

Алекс Пьетранжело оценил игру вратаря Эдина Хилла в сезоне-2022/23.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). 27-летний голкипер отразил 29 бросков из 31. В 15 матчах в текущем плей-офф у него 10 побед при 93,4% отраженных бросков.

Хилл начал выступление в плей-офф со второго раунда, заменив травмированного Лорана Броссуа.

«Хиллси сделал те сэйвы, которые были нам нужны. И это не должно удивлять. Он хорошо играл за нас весь год.

Все наши вратари играли хорошо», – сказал защитник «Вегаса».

Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, ни разу не сыграв в 1-м раунде. Это 1-й случай в истории НХЛ

«Вегасу» осталась одна победа до кубка: «Флорида» едва не отыгралась с 0:3, но не смогла додавить в концовке