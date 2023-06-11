Стивенсон перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Одна победа до мечты многих ребят. Игра будет отличаться от других»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Чендлер Стивенсон Хоккей

Чендлер Стивенсон поделился ожиданиями перед пятой игрой против «Флориды».

«Голден Найтс» повели со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли после того, как обыграли «Флориду» (3:2) в четвертой игре.

«Одна победа до мечты многих ребят. Все будет по-другому. Эта игра будет отличаться от других.

Будет намного больше эмоций, всяких других вещей. Все понимают, что будет происходить. 

Это домашний матч, и все будут вовлечены в это. Эмоции будут запредельными, адреналин. Все эти клише. Все должны быть готовы», – сказал нападающий «Вегаса» Чендлер Стивенсон.

«Вегасу» осталась одна победа до кубка: «Флорида» едва не отыгралась с 0:3, но не смогла додавить в концовке

1 комментарий

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hhlg
Стиви, у тебя уже есть КС с Величайшей Командой, не парься! ;)
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