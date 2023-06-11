Стивенсон перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Одна победа до мечты многих ребят. Игра будет отличаться от других»
Чендлер Стивенсон поделился ожиданиями перед пятой игрой против «Флориды».
«Голден Найтс» повели со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли после того, как обыграли «Флориду» (3:2) в четвертой игре.
«Одна победа до мечты многих ребят. Все будет по-другому. Эта игра будет отличаться от других.
Будет намного больше эмоций, всяких других вещей. Все понимают, что будет происходить.
Это домашний матч, и все будут вовлечены в это. Эмоции будут запредельными, адреналин. Все эти клише. Все должны быть готовы», – сказал нападающий «Вегаса» Чендлер Стивенсон.
«Вегасу» осталась одна победа до кубка: «Флорида» едва не отыгралась с 0:3, но не смогла додавить в концовке
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