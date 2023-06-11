Ткачак – 41-й игрок в истории НХЛ с 74+ минутами штрафа в одном плей-офф. У него 24 очка – больше всех в этом списке

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак набрал 74 минуты штрафа в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Флориды» получил 14 штрафных минут в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (2:3, 1-3 в серии).

Мэттью Ткачак занимает 41-е место в истории НХЛ с 74 минутами штрафа в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Также 74 минуты штрафа набрали Крис Саймон, Уилли Плетт и Дуэйн Саттер.

Отметим, что Ткачак набрал 24 (11+13) очка в текущем плей-офф. Это лучшая результативность среди всех игроков в категории хоккеистов со штрафными минутами.

Больше всех минут штрафа в одном плей-офф набрал Крис Нилан – 141.

1 комментарий

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jigga
Хороший игрок но уж слишком вспыльчивый
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