Фантилли не уверен, что будет играть в НХЛ сразу после драфта. Он может вернуться в университет Мичигана

Адам Фантилли допустил, что может вернуться в университет Мичигана в следующем сезоне.

Предполагается, что 18-летний канадский нападающий может быть выбран под вторым номером на драфте НХЛ-2023.

«Думаю, что приму решение, когда наступит подходящий момент. Выслушаю то, что скажет команда НХЛ и что скажет мое ближайшее окружение. Я прислушаюсь к их совету и приму решение.

Мичиган – прекрасное место. Безусловно, НХЛ – это место, куда хочется попасть. Это место, где хотелось играть всю жизнь. Поэтому предстоит принять важное решение», – сказал .

Канадец был признан лучшим игроком нынешнего сезона в студенческом хоккее. Он набрал 65 (30+35) баллов в 36 играх.