Фантилли не уверен, что будет играть в НХЛ сразу после драфта. Он может вернуться в университет Мичигана

Теги НХЛ драфт НХЛ NCAA Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли допустил, что может вернуться в университет Мичигана в следующем сезоне.

Предполагается, что 18-летний канадский нападающий может быть выбран под вторым номером на драфте НХЛ-2023.

«Думаю, что приму решение, когда наступит подходящий момент. Выслушаю то, что скажет команда НХЛ и что скажет мое ближайшее окружение. Я прислушаюсь к их совету и приму решение.

Мичиган – прекрасное место. Безусловно, НХЛ – это место, куда хочется попасть. Это место, где хотелось играть всю жизнь. Поэтому предстоит принять важное решение», – сказал Адам Фантилли.

Канадец был признан лучшим игроком нынешнего сезона в студенческом хоккее. Он набрал 65 (30+35) баллов в 36 играх.

5 комментариев

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TimGI86
Это нормальная история у них, нынче в NCAA можно заниматься развитием, плюс получить образование, и поэтому часть проспектов принимает такие решения
+7
0
+7
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nik nik
получить образование точно нужно , да и просто как раз окрепнуть к 20 для нхл!
+2
0
+2
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Фёдор Кузнецов
Он понимает, что не готов сейчас к НХЛ
+1
0
+1
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