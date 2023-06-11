Клубы НХЛ интересуются форвардом «Филадельфии» Лоутоном

«Филадельфия» может обменять Скотта Лоутона.

« » меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки.

В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лоутона, но если им предложат правильную цену за него, то предложение будет рассмотрено», – считает инсайдер .

Контракт 29-летнего с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.