Клубы НХЛ интересуются форвардом «Филадельфии» Лоутоном
«Филадельфия» может обменять Скотта Лоутона.
«Филадельфия» меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки.
В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лоутона, но если им предложат правильную цену за него, то предложение будет рассмотрено», – считает инсайдер Эллиотт Фридман.
Контракт 29-летнего Скотта Лоутона с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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