Клубы НХЛ интересуются форвардом «Филадельфии» Лоутоном

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Скотт Лоутон Эллиотт Фридман Хоккей

«Филадельфия» может обменять Скотта Лоутона.

«Филадельфия» меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки.

В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лоутона, но если им предложат правильную цену за него, то предложение будет рассмотрено», – считает инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт 29-летнего Скотта Лоутона с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Форвард набрал 43 (18+25) балла за результативность в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

4 комментария

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Tackleberry
Ему бы в Питтсбург, а то те совсем плюшевые.
+4
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+4
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Canadiens
Отличный игрок для 3 звена
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хОКкейный батя
Фила чёт поплыла без весел
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dosatuy
43 очка и 3 лимона очень даже не плохо, очень.
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