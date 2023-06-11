Алексей Дементьев: «Хилл – большая часть успеха «Вегаса». Вратарь поймал игру, команда ровная, каждое звено может додавить – это говорит о шансах на успех»

Алексей Дементьев оценил победу «Вегаса» над «Флоридой».

«Голден Найтс» одержали победу со счетом 3:2 в четвертом матче и ведут 3-1 в серии финала Кубка Стэнли.

– Очень важная победа «Вегаса» в гостях, которая дает теперь возможность при своих зрителях поднять у себя над головой.

Шикарно сыграла команда в этом матче и сделала определенные выводы после прошлого поражения.

Возможно, «Флориде» не хватило удачи в завершении моментов, хладнокровия и уверенности. Нервная была игра, но великолепно сыграл вратарь.

установил рекорд, выиграв десять матчей в плей-офф, не сыграв ни разу в первом раунде. Это серьезное и интересное достижение.

Хилл является большой частью успеха команды из Лас-Вегаса.

– « » еще имеет шансы сравнять счет в серии?

– Гипотетически и теоретически да, но будет сделать это очень сложно.

«Вегас» набрал ход, и это очень ровная команда, в которой каждое звено может додавить соперника, и еще поймал свою игру вратарь. Все это говорит о больших шансах « » на успех, – сказал агент .