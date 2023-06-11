Дюбуа рассчитывает на контракт с зарплатой примерно 9 млн долларов в год

Пьер-Люк Дюбуа хочет зарабатывать около 9 миллионов долларов в год.

Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, сообщил руководству « » о том, что он хотел бы сменить клуб.

Хоккеист должен предоставить «Джетс» список команд, в которые он хотел бы перейти.

Сообщается, что рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.