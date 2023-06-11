Дюбуа рассчитывает на контракт с зарплатой примерно 9 млн долларов в год
Пьер-Люк Дюбуа хочет зарабатывать около 9 миллионов долларов в год.
Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, сообщил руководству «Виннипега» о том, что он хотел бы сменить клуб.
Хоккеист должен предоставить «Джетс» список команд, в которые он хотел бы перейти.
Сообщается, что Пьер-Люк Дюбуа рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.
Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
Вот только тому удалось хотя бы в регулярке создать ощущение человека, который способен делать разницу.
Дюбуа довольно хороший хоккеист, но, не более.
9 ему может Аризона выписать, но туда он вряд ли пойдет.
Если хочет в более-менее серьезную команду, 7.5 его потолок
Даже если применять формулировку 10 очков = 1 миллион, то он, как нападающий, на 6.5-7 и наиграл