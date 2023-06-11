Дюбуа рассчитывает на контракт с зарплатой примерно 9 млн долларов в год

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа хочет зарабатывать около 9 миллионов долларов в год.

Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, сообщил руководству «Виннипега» о том, что он хотел бы сменить клуб.

Хоккеист должен предоставить «Джетс» список команд, в которые он хотел бы перейти.

Сообщается, что Пьер-Люк Дюбуа рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Дюбуа пытается идти по стопам Панарина
Вот только тому удалось хотя бы в регулярке создать ощущение человека, который способен делать разницу.
Дюбуа довольно хороший хоккеист, но, не более.

9 ему может Аризона выписать, но туда он вряд ли пойдет.

Если хочет в более-менее серьезную команду, 7.5 его потолок

Даже если применять формулировку 10 очков = 1 миллион, то он, как нападающий, на 6.5-7 и наиграл
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Цветков
А что, Дюбуа делает настолько бесценную разницу на льду?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arctic_Baron
Ахах!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Андронов
Стоило кому-то из середняков выписать огромный контракт так другие середняки возомнили себя звёздами. 7 миллионов ему за счастье. А то и 6.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iluvatar
Ответ Alex Kuznetsov
Мост 9 млн на один сезон, Уилер в 38 идет на минималку
Виннипег его подписывает и обменивает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ Олег Усов
нищета с дошираком обсждают миллионеров-))
🐷
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
А что не 12???
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem21
Губа не треснет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
🤭🤭🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den_94
Наглость-второе счастье
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Монреаль всё ближе, для своих скидку должен сделать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
Харя не треснет 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ebazavr
Вроде как Дюбуа больше всего связывают с Монреалем. Но в их стратегии самая высокая зп у Сузуки, а она меньше 9 млн. Получается либо Дюбуа отказывается от канадиэнс, либо новость фейк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Ответ artem21
Губа не треснет
губа может и нет. а вот кое что запросто лопнуть может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий