Дюбуа предоставит «Виннипегу» список клубов, с которым он готов подписать длительный контракт. План – 8-летний договор
«Виннипег» получит от Пьер-Люка Дюбуа список клубов для обмена.
Нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение.
Пэт Бриссон, представитель хоккеиста, будет договариваться об условиях контракта с этим клубами, а генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф проведет переговоры с командами.
Считается, что переговорный процесс уже начался и есть оптимизм, что трейд произойдет до драфта НХЛ.
План состоит в том, чтобы подписать с Дюбуа контракт на восемь лет и с этим договором обменять его в другой клуб.
Пьер-Люк Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
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