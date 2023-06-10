Дюбуа предоставит «Виннипегу» список клубов, с которым он готов подписать длительный контракт. План – 8-летний договор

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

«Виннипег» получит от Пьер-Люка Дюбуа список клубов для обмена.

Нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение.

Пэт Бриссон, представитель хоккеиста, будет договариваться об условиях контракта с этим клубами, а генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф проведет переговоры с командами.

Считается, что переговорный процесс уже начался и есть оптимизм, что трейд произойдет до драфта НХЛ.

План состоит в том, чтобы подписать с Дюбуа контракт на восемь лет и с этим договором обменять его в другой клуб.

Пьер-Люк Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рейтинг
В Коламбус
Back to the future
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JacketsBench
У этого приколиста список только из одной команды должен быть. Как у Джейкоба хачу в нью-йорк Трубы, только с Монреалем. Дурацкая тендеция в этом плане пошла - еще не НСА, а уже условия по конкретной команде диктуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий