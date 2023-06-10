Дюбуа предоставит «Виннипегу» список клубов, с которым он готов подписать длительный контракт. План – 8-летний договор

«Виннипег» получит от Пьер-Люка Дюбуа список клубов для обмена.

Нападающий предоставит « » список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение.

Пэт Бриссон, представитель хоккеиста, будет договариваться об условиях контракта с этим клубами, а генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф проведет переговоры с командами.

Считается, что переговорный процесс уже начался и есть оптимизм, что трейд произойдет до драфта НХЛ.

План состоит в том, чтобы подписать с Дюбуа контракт на восемь лет и с этим договором обменять его в другой клуб.

набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.