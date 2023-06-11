Коньков о Кубке Стэнли: «Игроки «Вегаса» почувствовали запах крови, они своего не отдадут»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Коньков НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Коньков считает, что «Вегас» одержит победу в финале Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии плей-офф (3-1).

«Серия не закончена. Мы знаем достаточно количество примеров, когда команды переворачивали ход противостояний при счете 1-3. У «Флориды» есть характер, который она показывает на протяжении всего плей-офф. У них есть шансы, чтобы сравнять счет.

Не стоит забывать, что эта команда здорово играет в овертаймах. Естественно, она будет выкладываться на полную катушку, чтобы выровнять положение в серии. Но сделать это будет проблематично.

«Вегас» организованный. Ребята знают, чего они хотят, у них есть опыт игр в финале. С того момента, как эта команда появилась, она ставит перед собой максимальные задачи. Эти игроки почувствовали запах крови, они своего не отдадут. У меня есть ощущение, что серия закончится в Лас-Вегасе», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

«Вегасу» осталась одна победа до кубка: «Флорида» едва не отыгралась с 0:3, но не смогла додавить в концовке

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