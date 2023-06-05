Игрок молодежки «Сибири» Жуков: «Ротенберг спросил: «Откуда ты?» Ответил, что из Петербурга. Роман Борисович сказал: «Чего ты не в СКА играешь, а в Новосибирске?»

Теги Сибирь СКА КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы Роман Ротенберг Артем Жуков Хоккей

Артем Жуков поделился историей о разговоре с Романом Ротенбергом.

– Что творилось внутри, когда получили приглашение на Матч Звезд КХЛ после Кубка Вызова?

– Ох, я сначала вообще не понимал, где нахожусь.

Все было так красиво и здорово организовано. Просто класс! Столько зрителей! Мне все понравилось!

Ребята шутили, что после матча за сборную дивизиона Боброва, которую возглавлял Роман Ротенберг, я уеду в СКА. Мы с Андреем Алтыбармакяном обсуждали эту тему.

В итоге он первым и уехал в СКА через месяц после Матча Звезд. Я ведь попал в Дивизион Боброва случайно благодаря жеребьевке. Видимо, хорошо попал (смеется).

– Роман Борисович не спрашивал, как вы, будучи петербуржцем, проехали мимо школы СКА в детстве?

– Да, такое тоже было.

Он спросил: «Откуда ты?» Я ответил, что из Санкт-Петербурга. Тогда Роман Борисович сказал: «Ого! А чего ты не в СКА сейчас играешь, а в Новосибирске?» – сказал хоккеист системы «Сибири» Артем Жуков.

В прошедшем сезоне Жуков выступал за «Сибирских Снайперов» и набрал 45 (11+34) очков в 49 матчах.

12 комментариев

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Nikolay_exp
Логика у ротана как у 3 летнего ребенка конечно
+19
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+19
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Daishi
Ответ Nikolay_exp
Логика у ротана как у 3 летнего ребенка конечно
Радует, что он хотя бы понял, что это не маршал Жуков и не солист группы Руки Вверх. Надежда для Романа Борисовича есть..))
+9
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+9
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Jeff Lebowski
"Ты чьих, холоп, будешь?" (с)
+4
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+4
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Nikolay_exp
Ответ Daishi
Радует, что он хотя бы понял, что это не маршал Жуков и не солист группы Руки Вверх. Надежда для Романа Борисовича есть..))
Главное чтоб он не запутался - Бабкина или Кадышева
+4
0
+4
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jqzn88xn6n
Уже не смешно даже
+3
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Thunder_Timba
а почему ты из Питера, но не а сборной 25?
+3
0
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Кеша
Теперь любой , кто из Питера родом автоматически по системе Ротенберга становится воспитанником СКА. А откровения Романа Борисовича делают 2 июня Днём смеха .
+1
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Strannix
Так как он будет в Ска, если ска скупает всех, понятно что своим места нет.
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Александр Буркин
Человек логика!! Ну не человек, а просто гений!! ь
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Синяя Кровь
Шломо уже и скаутом стал. проводит работу "ты от куда, почему не в ска"?
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Nick Crosier
Ротенберг вот тоже Майкл Оливер. Так что же он разваливает хоккей в России.
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Болельщик АВЫ
Ответ Nikolay_exp
Главное чтоб он не запутался - Бабкина или Кадышева
вы думаете он про это знает или слышал?он же в ландоне смотрел на Челси в это время,перенимал опыт для игры с канадой и сборной всей вселенной по хоккею😂😂😂
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