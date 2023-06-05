Игрок молодежки «Сибири» Жуков: «Ротенберг спросил: «Откуда ты?» Ответил, что из Петербурга. Роман Борисович сказал: «Чего ты не в СКА играешь, а в Новосибирске?»

Артем Жуков поделился историей о разговоре с Романом Ротенбергом.

– Что творилось внутри, когда получили приглашение на Матч Звезд КХЛ после Кубка Вызова?

– Ох, я сначала вообще не понимал, где нахожусь.

Все было так красиво и здорово организовано. Просто класс! Столько зрителей! Мне все понравилось!

Ребята шутили, что после матча за сборную дивизиона Боброва, которую возглавлял , я уеду в . Мы с Андреем Алтыбармакяном обсуждали эту тему.

В итоге он первым и уехал в СКА через месяц после Матча Звезд. Я ведь попал в Дивизион Боброва случайно благодаря жеребьевке. Видимо, хорошо попал (смеется).

– Роман Борисович не спрашивал, как вы, будучи петербуржцем, проехали мимо школы СКА в детстве?

– Да, такое тоже было.

Он спросил: «Откуда ты?» Я ответил, что из Санкт-Петербурга. Тогда Роман Борисович сказал: «Ого! А чего ты не в СКА сейчас играешь, а в Новосибирске?» – сказал хоккеист системы « » .

В прошедшем сезоне Жуков выступал за «Сибирских Снайперов» и набрал 45 (11+34) очков в 49 матчах.