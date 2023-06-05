Игрок молодежки «Сибири» Жуков: «Ротенберг спросил: «Откуда ты?» Ответил, что из Петербурга. Роман Борисович сказал: «Чего ты не в СКА играешь, а в Новосибирске?»
Артем Жуков поделился историей о разговоре с Романом Ротенбергом.
– Что творилось внутри, когда получили приглашение на Матч Звезд КХЛ после Кубка Вызова?
– Ох, я сначала вообще не понимал, где нахожусь.
Все было так красиво и здорово организовано. Просто класс! Столько зрителей! Мне все понравилось!
Ребята шутили, что после матча за сборную дивизиона Боброва, которую возглавлял Роман Ротенберг, я уеду в СКА. Мы с Андреем Алтыбармакяном обсуждали эту тему.
В итоге он первым и уехал в СКА через месяц после Матча Звезд. Я ведь попал в Дивизион Боброва случайно благодаря жеребьевке. Видимо, хорошо попал (смеется).
– Роман Борисович не спрашивал, как вы, будучи петербуржцем, проехали мимо школы СКА в детстве?
– Да, такое тоже было.
Он спросил: «Откуда ты?» Я ответил, что из Санкт-Петербурга. Тогда Роман Борисович сказал: «Ого! А чего ты не в СКА сейчас играешь, а в Новосибирске?» – сказал хоккеист системы «Сибири» Артем Жуков.
В прошедшем сезоне Жуков выступал за «Сибирских Снайперов» и набрал 45 (11+34) очков в 49 матчах.
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