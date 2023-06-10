Сиверсон о переходе в «Коламбус»: «Я очень рад. Мы с женой хотели строить семью в безопасном месте, где нам было бы приятно»

Дэймон Сиверсон высказался о своем переходе в «Коламбус» из «Нью-Джерси».

28-летний защитник подписал новый контракт с «Девилс» на 8 лет и 50 миллионов долларов, после чего был обменян в «Блю Джекетс».

На рынке свободных агентов он бы смог подписать контракт максимум на 7 лет.

«Безумный процесс. Но здорово, что все сделано до 1 июля, когда была бы спешка. Я очень рад, что перешел в «Коламбус».

Ситуация была интересной, я никогда с таким раньше не сталкивался, так как все время был в « ». Когда клуб разрешил « » вести переговоры со мной, все сложилось довольно быстро.

Ярмо [Кекяляйнен] несколько раз сказал, что клуб хочет быть агрессивным на рынке, что у них есть список защитников, и я там на вершине. Это заставило почувствовать себя нужным.

Что касается срока контракта, то я всегда предпочитал долгосрочную перспективу. Мы с женой хотели бы жить и строить семью в безопасном месте, где бы нам было приятно находиться. У нас был список команд с плюсами и минусами, и тут появился «Коламбус».

Мы мало что знали об этом месте, но все люди, с которыми мы общались, говорили только хорошее. С учетом всех факторов, принять решение было несложно», – сказал .