Сиверсон о переходе в «Коламбус»: «Я очень рад. Мы с женой хотели строить семью в безопасном месте, где нам было бы приятно»

Теги Нью-Джерси Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен Дэймон Сиверсон Хоккей

Дэймон Сиверсон высказался о своем переходе в «Коламбус» из «Нью-Джерси».

28-летний защитник подписал новый контракт с «Девилс» на 8 лет и 50 миллионов долларов, после чего был обменян в «Блю Джекетс». 

На рынке свободных агентов он бы смог подписать контракт максимум на 7 лет. 

«Безумный процесс. Но здорово, что все сделано до 1 июля, когда была бы спешка. Я очень рад, что перешел в «Коламбус». 

Ситуация была интересной, я никогда с таким раньше не сталкивался, так как все время был в «Нью-Джерси». Когда клуб разрешил «Коламбусу» вести переговоры со мной, все сложилось довольно быстро. 

Ярмо [Кекяляйнен] несколько раз сказал, что клуб хочет быть агрессивным на рынке, что у них есть список защитников, и я там на вершине. Это заставило почувствовать себя нужным. 

Что касается срока контракта, то я всегда предпочитал долгосрочную перспективу. Мы с женой хотели бы жить и строить семью в безопасном месте, где бы нам было приятно находиться. У нас был список команд с плюсами и минусами, и тут появился «Коламбус».

Мы мало что знали об этом месте, но все люди, с которыми мы общались, говорили только хорошее. С учетом всех факторов, принять решение было несложно», – сказал Сиверсон

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hivaga22
А что, разве где-то в Америке или Канаде опасно? Это же земля обетованная, где правят порядок и закон
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий