Генменеджер «Коламбуса»: «Не хотели оказаться с пустыми руками – выменяли Проворова и Сиверсона. Понимали, что должны усилить топ-4 защитников для следующего шага»

Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход Дэймона Сиверсона в «Коламбус».

«Сиверсон – это умный защитник. Он регулярно делает отличные передачи для выхода из зоны.

Ему не нужно быть заметным. Это эффективный игрок, но он показывают свою эффективность как в обороне, так и в нападении. Он хорошо защищается.

Дэймон хорошо предвидит и читает игру. Также он обладает габаритами и физическими данными, которые могут позволить использовать его во всех ситуациях, в спецбригадах.

Еще он является лидером. Именно это мы хотели привнести в команду. Сиверсон – опытный защитник. Он добавит лидерских качеств в нашей раздевалке.

Мы хотели выменять Проворова, чтобы не выходить на рынок свободных агентов, а потом 2 или 3 июля оказаться с пустыми руками. По этой же логике мы поступили активно по обмену Сиверсона.

Оборонительная линия была нашей сильной стороной, но мы молоды, и испытывали некоторые проблемы в последние пару лет.

Наблюдая за ростом нашей молодежи, особенно молодых защитников, мы понимали, что должны усилить топ-4 обороны, чтобы сделать следующий шаг», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.