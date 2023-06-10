Генменеджер «Коламбуса»: «Не хотели оказаться с пустыми руками – выменяли Проворова и Сиверсона. Понимали, что должны усилить топ-4 защитников для следующего шага»
Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход Дэймона Сиверсона в «Коламбус».
«Сиверсон – это умный защитник. Он регулярно делает отличные передачи для выхода из зоны.
Ему не нужно быть заметным. Это эффективный игрок, но он показывают свою эффективность как в обороне, так и в нападении. Он хорошо защищается.
Дэймон хорошо предвидит и читает игру. Также он обладает габаритами и физическими данными, которые могут позволить использовать его во всех ситуациях, в спецбригадах.
Еще он является лидером. Именно это мы хотели привнести в команду. Сиверсон – опытный защитник. Он добавит лидерских качеств в нашей раздевалке.
Мы хотели выменять Проворова, чтобы не выходить на рынок свободных агентов, а потом 2 или 3 июля оказаться с пустыми руками. По этой же логике мы поступили активно по обмену Сиверсона.
Оборонительная линия была нашей сильной стороной, но мы молоды, и испытывали некоторые проблемы в последние пару лет.
Наблюдая за ростом нашей молодежи, особенно молодых защитников, мы понимали, что должны усилить топ-4 обороны, чтобы сделать следующий шаг», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
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