Кузнецов – 6-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Дюбуа – 1-й, Хеллибак – 2-й, Хэйс – 3-й, Шайфли – 4-й (Daily Faceoff)

Теги возможные переходы рейтинги Нью-Джерси Филадельфия Оттава Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Коламбус Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ Алек Мартинес Блэйк Уилер Тайлер Майерс Эрик Карлссон Евгений Кузнецов Тэйлор Холл Марко Сканделла Ник Ледди Вегас Микаэль Гранлунд Виннипег Кевин Хэйс Джастин Фолк Марк Шайфли Адам Хенрик Джон Гибсон Джей Ти Миллер Мэтт Гжельчик Энтони Манта Энтони Деанджело Коннор Хеллибак Каапо Кяхкенен Даниэль Владарж Алекс Дебринкет Конор Гарланд Колтон Парайко Маккензи Блэквуд Пьер-Люк Дюбуа Кевин Лабанк Картер Харт Кайлер Ямамото Самуэль Жирар Эндрю Пик Росс Колтон Хоккей

Евгений Кузнецов попал в обновленный список игроков, которых могут обменять.

Издание Daily Faceoff составило новый рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

2. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

3. Кевин Хэйс («Филадельфия»)

4. Марк Шайфли («Виннипег»)

5. Алекс Дебринкет («Оттава»)

6. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

8. Конор Гарланд («Ванкувер»)

9. Джон Гибсон («Анахайм»)

10. Картер Харт («Филадельфия»)

11. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

12. Энтони Деанджело («Филадельфия»)

13. Один защитник «Сент-Луиса»: Колтон Парайко, Джастин Фолк, Ник Ледди или Марко Сканделла

14. Росс Колтон («Тампа»)

15. Тэйлор Холл («Бостон»)

16. Даниэль Владарж («Калгари»)

17. Адам Хенрик («Анахайм»)

18. Мэтт Гжельчик («Бостон»)

19. Эндрю Пик («Коламбус»)

20. Энтони Манта («Вашингтон»)

21. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

22. Блэйк Уилер («Виннипег»)

23. Тайлер Майерс («Ванкувер»)

24. Каапо Кяхкенен («Сан-Хосе»)

25. Выборы «Сент-Луиса» (25-й и 29-й) в первом раунде драфта 

26. Микаэль Гранлунд («Питтсбург»)

27. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)

28. Алек Мартинес («Вегас»)

29. Самуэль Жирар («Колорадо»)

30. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»)

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2 комментария

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Poland in the Space
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Radik_2.0
Миллер год по новому жирному контракту с ванкувером отыграл?
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