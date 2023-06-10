Кузнецов – 6-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Дюбуа – 1-й, Хеллибак – 2-й, Хэйс – 3-й, Шайфли – 4-й (Daily Faceoff)

Евгений Кузнецов попал в обновленный список игроков, которых могут обменять.

Издание Daily Faceoff составило новый рейтинг вероятных обменов в .

1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

2. («Виннипег»)

3. («Филадельфия»)

4. Марк Шайфли («Виннипег»)

5. Алекс Дебринкет (« »)

6. («Вашингтон»)

7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

8. Конор Гарланд («Ванкувер»)

9. Джон Гибсон («Анахайм»)

10. Картер Харт («Филадельфия»)

11. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

12. Энтони Деанджело («Филадельфия»)

13. Один защитник «Сент-Луиса»: Колтон Парайко, Джастин Фолк, Ник Ледди или Марко Сканделла

14. Росс Колтон («Тампа»)

15. Тэйлор Холл («Бостон»)

16. Даниэль Владарж («Калгари»)

17. Адам Хенрик («Анахайм»)

18. Мэтт Гжельчик («Бостон»)

19. Эндрю Пик («Коламбус»)

20. Энтони Манта («Вашингтон»)

21. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

22. Блэйк Уилер («Виннипег»)

23. Тайлер Майерс («Ванкувер»)

24. Каапо Кяхкенен («Сан-Хосе»)

25. Выборы «Сент-Луиса» (25-й и 29-й) в первом раунде драфта

26. Микаэль Гранлунд («Питтсбург»)

27. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)

28. Алек Мартинес («Вегас»)

29. Самуэль Жирар («Колорадо»)

30. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»)