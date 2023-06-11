«Вегас» в шаге от Кубка Стэнли после победы над «Флоридой» (3:2) в 4-м матче. К середине игры было 3:0
«Вегас» победил в гостях «Флориду» (3:2, 3-1) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» повели 3:0 к 32-й минуте благодаря дублю Чендлера Стивенсона и голу Вильяма Карлссона.
«Пантерс» сократили отставание в счете (2:3) после заброшенных шайб Брэндона Монтура и Александра Баркова.
За 2,5 минуты до конца 3-го периода «Флорида» заменила Сергея Бобровского на шестого полевого игрока, но не смогла отыграться. При этом последние 18 секунд «Вегас» играл вчетвером после удаления Алекса Пьетранжело.
В 1942, правда тогда с 0-3 ушёл Торонто в серии Детройтом.