«Вегас» в шаге от Кубка Стэнли после победы над «Флоридой» (3:2) в 4-м матче. К середине игры было 3:0

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» победил в гостях «Флориду» (3:2, 3-1) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» повели 3:0 к 32-й минуте благодаря дублю Чендлера Стивенсона и голу Вильяма Карлссона.

«Пантерс» сократили отставание в счете (2:3) после заброшенных шайб Брэндона Монтура и Александра Баркова.

За 2,5 минуты до конца 3-го периода «Флорида» заменила Сергея Бобровского на шестого полевого игрока, но не смогла отыграться. При этом последние 18 секунд «Вегас» играл вчетвером после удаления Алекса Пьетранжело.

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14 комментариев

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Bashibuzuck
При всем уважении к Флориде, Вегас больше заслужил этот кубок
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+7
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Александр Рыбаков
Ответ Bashibuzuck
При всем уважении к Флориде, Вегас больше заслужил этот кубок
Флорида таксе, явно не чемпион
+3
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Владимири Йолкиннен
а что там Вши получили за Стивенсона от Вегаса?
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garazhkucherova
Вот есть у кого версии, почему кошки весь плей-офф первую половину матча дают себя возить? Почему Боб сначала пускает, в конце матчей берет любые броски? Что это, физическая подготовка лучше? Или долго запрягают?
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Александр Рыбаков
таксе хоккей. тупая беготня
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АРХАТ
Когда там был последний удачный камбэк в финале КС с 1-3...
В 1942, правда тогда с 0-3 ушёл Торонто в серии Детройтом.
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Александр Рыбаков
флориде больше нечего предложить
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Мадина Уйгурова
в этом году финалы НБА и НХЛ это вынос тел
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Shaiba Bash
Вот это история, на 6-й сезон своего существования так близко подойти к кубку
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Misson
А вот Бостон бы зарубился с Вегасом, причем преимущество было бы у Бостона. Как-то нелепо Бостон от Флориды вылетел.
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FaithDevotion
Ответ Владимири Йолкиннен
а что там Вши получили за Стивенсона от Вегаса?
Дырку от бублика в виде пика пятого раунда. Кто ж знал, что так прибавит?)
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rosg63
Ответ FaithDevotion
Дырку от бублика в виде пика пятого раунда. Кто ж знал, что так прибавит?)
Многое зависит от партнёров, тренера ,тактики команды. Поэтому игрок в одной команде раскрывается,а в другой прозябает.
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Александр Рыбаков
Ответ garazhkucherova
Вот есть у кого версии, почему кошки весь плей-офф первую половину матча дают себя возить? Почему Боб сначала пускает, в конце матчей берет любые броски? Что это, физическая подготовка лучше? Или долго запрягают?
потому что ничего другого не умеют
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