Маршессо забросил 13 шайб в этом плей-офф и догнал Драйзайтля в гонке снайперов. У него 4+2 в 3 играх финала

Джонатан Маршессо забросил 13 шайб в этом плей-офф и догнал Драйзайтля в гонке снайперов.

« » уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1).

32-летний форвард «Голден Найтс» набрал 2 (1+1) очка.

В его активе 23 (13+10) очка в 20 играх в текущем плей-офф, в финальной серии – 6 (4+2) баллов в 3 матчах.

В гонке снайперов догнал форварда «Эдмонтона» (13 шайб в 12 играх), чья команда уже завершила выступление.

На третьем месте идет форвард «Пантерс» с 11 шайбами в 19 играх.