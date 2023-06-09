Маршессо забросил 13 шайб в этом плей-офф и догнал Драйзайтля в гонке снайперов. У него 4+2 в 3 играх финала

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Джонатан Маршессо забросил 13 шайб в этом плей-офф и догнал Драйзайтля в гонке снайперов.

«Вегас» уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1). 

32-летний форвард «Голден Найтс» набрал 2 (1+1) очка.

В его активе 23 (13+10) очка в 20 играх в текущем плей-офф, в финальной серии – 6 (4+2) баллов в 3 матчах. 

В гонке снайперов Маршессо догнал форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (13 шайб в 12 играх), чья команда уже завершила выступление.

На третьем месте идет форвард «Пантерс» Мэттью Ткачак с 11 шайбами в 19 играх. 

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