Педан и талисман СКА Конь-Огонь посетили хоспис в Пушкине. Защитник передал чек на 500 тысяч рублей на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями

Теги СКА КХЛ Андрей Педан деньги Хоккей

СКА поздравил хоспис для детей и взрослых с 20-летним юбилеем.

8 июня клуб посетил хоспис в городе Пушкин и поздравил Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» с 20-летним юбилеем.

Гостями хосписа стали защитник СКА Андрей Педан и талисман клуба Конь-Огонь.

После экскурсии по стационару хоккеист встретился с пациентами хосписа, ответил на их вопросы и продемонстрировал хоккейную экипировку. В подарок пациенты получили памятные сувениры от клуба и шайбы с автографами.

Педан также передал руководству фонда чек на 500 тысяч рублей, которые СКА вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» направят на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

Фото: телеграм-канал СКА

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
газпромовские могли бы и лямов 500 ввделить. а то налоелр уже смотреть по теллеку, как с народа деньги клянчат смсками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий