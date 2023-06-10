Педан и талисман СКА Конь-Огонь посетили хоспис в Пушкине. Защитник передал чек на 500 тысяч рублей на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями
СКА поздравил хоспис для детей и взрослых с 20-летним юбилеем.
8 июня клуб посетил хоспис в городе Пушкин и поздравил Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» с 20-летним юбилеем.
Гостями хосписа стали защитник СКА Андрей Педан и талисман клуба Конь-Огонь.
После экскурсии по стационару хоккеист встретился с пациентами хосписа, ответил на их вопросы и продемонстрировал хоккейную экипировку. В подарок пациенты получили памятные сувениры от клуба и шайбы с автографами.
Педан также передал руководству фонда чек на 500 тысяч рублей, которые СКА вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» направят на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.
Фото: телеграм-канал СКА
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