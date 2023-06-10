«Запредельная русофобия была в Филадельфии. В США и Канаде всегда мощно болели против «Красной Машины». Быков об играх с клубами НХЛ

Вячеслав Быков рассказал о русофобии болельщиков «Филадельфии».

– В какой стране советских хоккеистов встречали «жестче» всего?

– На память приходит мой первый выезд с на серию матчей с клубами . Наверное, на стыке 1982 и 1983 годов (в серии играла команда под флагом сборной клубов СССР – прим. Sports.ru).

В Филадельфии, например, болельщики были своеобразные – запредельная русофобия. Тем более что там проживало много наших бывших граждан, эмигрировавших из страны. Не очень приятная атмосфера.

Впрочем, в США и Канаде всегда болели мощно против «Красной Машины», – сказал бывший игрок сборной СССР и тренер сборной России.