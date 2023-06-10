«Запредельная русофобия была в Филадельфии. В США и Канаде всегда мощно болели против «Красной Машины». Быков об играх с клубами НХЛ

Теги ЦСКА болельщики Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ сборная СССР Хоккей

Вячеслав Быков рассказал о русофобии болельщиков «Филадельфии».

– В какой стране советских хоккеистов встречали «жестче» всего?

– На память приходит мой первый выезд с ЦСКА на серию матчей с клубами НХЛ. Наверное, на стыке 1982 и 1983 годов (в серии играла команда под флагом сборной клубов СССР – прим. Sports.ru).

В Филадельфии, например, болельщики были своеобразные – запредельная русофобия. Тем более что там проживало много наших бывших граждан, эмигрировавших из страны. Не очень приятная атмосфера.

Впрочем, в США и Канаде всегда болели мощно против «Красной Машины», – сказал бывший игрок сборной СССР и тренер сборной России. 

5 комментариев

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bevooch
Запредельная русофобия = на трибунах болели против гостей?
+15
0
+15
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mexicantushkan
Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим людям и адресовываю - доиграетесь
+12
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+12
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рашит мухаметшин
с быковыми "’русофобия’" неудивительна
+6
0
+6
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Алексей Виноградов
ужас какой!
то ли дело у нас в СССР, все в восторге были от американцев и по телевизору про них говорили исключительно хорошее, благодарили каждый день за помощь с великими стройками коммунизма, 2 мировой и т.д.
+4
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Рокко Сиффредди
Это не тот ли Быков, который в США попался на краже джинсовых штанов?
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