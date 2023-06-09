Дементьев о победе «Флориды»: «Команда действительно имеет характер. В двух первых играх молчали лидеры, включая Бобровского. Серия будет продолжаться»

Алексей Дементьев высказался о победе «Флориды» над «Вегасом» в матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Голден Найтс» (3:2 ОТ) в 3-м матче серии плей-офф (1-2).

– Ничего удивительного в этой победы «Флориды» нет. Команда приехала к себе домой – совершенно другое отношение и свои зрители, которые гнали вперед. « » действительно имеет характер.

Я уже говорил, что « » – ровная команда и любое звено может решить исход матча, а у соперника в двух первых играх молчали лидеры, включая Сергея Бобровского.

Серия будет продолжаться и будет интересный и увлекательный хоккей. За это мы и любим этот вид спорта.

– «Вегас» все равно остается фаворитом?

– В этой серии трудно говорить о фаворитах. У каждой команды есть определенные преимущества, которые она использует в нужный момент. Поэтому здесь только наблюдать и радоваться хоккею, – сказал агент .

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