Дементьев о победе «Флориды»: «Команда действительно имеет характер. В двух первых играх молчали лидеры, включая Бобровского. Серия будет продолжаться»
Алексей Дементьев высказался о победе «Флориды» над «Вегасом» в матче финала Кубка Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Голден Найтс» (3:2 ОТ) в 3-м матче серии плей-офф НХЛ (1-2).
– Ничего удивительного в этой победы «Флориды» нет. Команда приехала к себе домой – совершенно другое отношение и свои зрители, которые гнали вперед. «Флорида» действительно имеет характер.
Я уже говорил, что «Вегас» – ровная команда и любое звено может решить исход матча, а у соперника в двух первых играх молчали лидеры, включая Сергея Бобровского.
Серия будет продолжаться и будет интересный и увлекательный хоккей. За это мы и любим этот вид спорта.
– «Вегас» все равно остается фаворитом?
– В этой серии трудно говорить о фаворитах. У каждой команды есть определенные преимущества, которые она использует в нужный момент. Поэтому здесь только наблюдать и радоваться хоккею, – сказал агент Алексей Дементьев.
Бобровский на пике: вытащил для «Флориды» матч, который полевые чуть не упустили
Работайте лучше).
Приплел Бобровского, который там был вообще не при делах, т.к Вегасу никто не мешал его расстреливать