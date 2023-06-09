Дементьев о победе «Флориды»: «Команда действительно имеет характер. В двух первых играх молчали лидеры, включая Бобровского. Серия будет продолжаться»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алексей Дементьев Вегас Хоккей

Алексей Дементьев высказался о победе «Флориды» над «Вегасом» в матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Голден Найтс» (3:2 ОТ) в 3-м матче серии плей-офф НХЛ (1-2).

– Ничего удивительного в этой победы «Флориды» нет. Команда приехала к себе домой – совершенно другое отношение и свои зрители, которые гнали вперед. «Флорида» действительно имеет характер.

Я уже говорил, что «Вегас» – ровная команда и любое звено может решить исход матча, а у соперника в двух первых играх молчали лидеры, включая Сергея Бобровского.

Серия будет продолжаться и будет интересный и увлекательный хоккей. За это мы и любим этот вид спорта.

– «Вегас» все равно остается фаворитом?

– В этой серии трудно говорить о фаворитах. У каждой команды есть определенные преимущества, которые она использует в нужный момент. Поэтому здесь только наблюдать и радоваться хоккею, – сказал агент Алексей Дементьев.

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2 комментария

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dalmolchun
Пользователи спортса уже поняли. Зачем нам агент-ноунейм? Эти слова могли были собрать больше пользователей спортса, если авторами были Третьяк, депутат Свищев и Гашек ( это топ-2023, ссылок вы же не предоставляете, такч что нормы бы зашло).

Работайте лучше).
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Maxim Shumov
Экспертное мнение, сразу видно.
Приплел Бобровского, который там был вообще не при делах, т.к Вегасу никто не мешал его расстреливать
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