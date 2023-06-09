Пастрняк отказался играть за Чехию на ЧМ-2023 из-за беременности девушки: «Все знают, что для меня значит сборная. Это всегда большая честь»

Давид Пастрняк сообщил, что не играл за Чехию на ЧМ, потому что его девушка была беременна.

Ранее стало известно, что у нападающего «Бостона» родилась дочь. Девочку назвали Фрейя Айви.

«Теперь я могу признать, что это было главной причиной, по которой мне пришлось извиняться перед сборной.

Все знают, что для меня значит сборная. Я никогда не отказывался. Это всегда большая честь.

Но теперь мне пришлось извиниться. Я хотел быть рядом со своей девушкой», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

Напомним, в июне 2021 года у Пастрняка умер новорожденный сын. Мальчику было шесть дней.