У Пастрняка родилась дочь. Девочку назвали Фрейя Айви

Теги светская хроника Бостон фото НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сообщил, что у него родилась дочь.

Девочку назвали Фрейя Айви.

«Родилась Фрейя Айви Пастрняк. Мы долго мечтали об этом моменте, и я безмерно горжусь своими двумя прекрасными девочками.

Мне не терпится увидеть, как ты станешь самой лучшей мамой для нашего маленького самородка», – написал Пастрняк.

Напомним, в июне 2021 года у Пастрняка умер новорожденный сын. Мальчику было шесть дней.

Фото: соцсеть Давида Пастрняка

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4 комментария

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Cube Litening C:68X
Ща оба к груди припадут..😁
+3
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+2
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BomBerman
Тьфу-тьфу-тьфу..
+2
0
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ni
Классная Лялька!
Пусть растёт здоровой и счастливой!
+2
0
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