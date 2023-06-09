У Пастрняка родилась дочь. Девочку назвали Фрейя Айви
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сообщил, что у него родилась дочь.
Девочку назвали Фрейя Айви.
«Родилась Фрейя Айви Пастрняк. Мы долго мечтали об этом моменте, и я безмерно горжусь своими двумя прекрасными девочками.
Мне не терпится увидеть, как ты станешь самой лучшей мамой для нашего маленького самородка», – написал Пастрняк.
Напомним, в июне 2021 года у Пастрняка умер новорожденный сын. Мальчику было шесть дней.
Фото: соцсеть Давида Пастрняка
Пусть растёт здоровой и счастливой!