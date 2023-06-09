Сиверсон перешел в «Коламбус». «Нью-Джерси» подписал защитника на 8 лет и 50 млн долларов и обменял его на драфт-пик

Защитник Дэймон Сиверсон стал игроком «Коламбуса».

«Блю Джекетс» выменяли игрока у «Нью-Джерси». Взамен «Девилс» получили выбор в третьем раунде (80-й общий) на драфте НХЛ-2023.

Сделка была завершена после того, как подписал 8-летний контракт с « ». Зарплата – 50 млн долларов (6,25 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 9» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф в его активе 3 (1+2) балла при полезности «минус 3» в 12 играх.