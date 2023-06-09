Сиверсон перешел в «Коламбус». «Нью-Джерси» подписал защитника на 8 лет и 50 млн долларов и обменял его на драфт-пик

Теги переходы Нью-Джерси Коламбус НХЛ драфт НХЛ Дэймон Сиверсон Хоккей

Защитник Дэймон Сиверсон стал игроком «Коламбуса».

«Блю Джекетс» выменяли игрока у «Нью-Джерси». Взамен «Девилс» получили выбор в третьем раунде (80-й общий) на драфте НХЛ-2023.

Сделка была завершена после того, как Сиверсон подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси». Зарплата – 50 млн долларов (6,25 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 9» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф в его активе 3 (1+2) балла при полезности «минус 3» в 12 играх.

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9 комментариев

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progexpNN
Ответ Венер Кучербаев
знатоки, поясните смысл всего этого обмена для обеих команд? за что Коламбус отдал пик? за восьмой год контракта? зачем Нью-Джерси предварительно подписал новый контракт, почему не мог с действующим поменять? зачем вообще Коламбусу именно Сиверсон, и почему он не нужен Нью-Джерси?
Сиверсона и подписали для того чтобы обменять. Иначе он просто вышел бы на рынок свободных агентов и ушел без компенсации. А так Нью-Джерси получил, хотя бы драфт-пик 3-го раунда. Очевидно, что срок и сумма контракта были оговорены с Коламбусом.
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rusbash14
Ответ Венер Кучербаев
знатоки, поясните смысл всего этого обмена для обеих команд? за что Коламбус отдал пик? за восьмой год контракта? зачем Нью-Джерси предварительно подписал новый контракт, почему не мог с действующим поменять? зачем вообще Коламбусу именно Сиверсон, и почему он не нужен Нью-Джерси?
У Нью-Джерси справа играют Дуги Хэмилтон и Джон Марино. Держать Сиверсона в 3-й паре дорого, а еще нужно вводить в состав Шимона Немеца.
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хОКкейный батя
Демон вырвался из ада
+3
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Suret
Ответ Венер Кучербаев
знатоки, поясните смысл всего этого обмена для обеих команд? за что Коламбус отдал пик? за восьмой год контракта? зачем Нью-Джерси предварительно подписал новый контракт, почему не мог с действующим поменять? зачем вообще Коламбусу именно Сиверсон, и почему он не нужен Нью-Джерси?
этакий sign and trade хоккейный, только НД мог подписать его на 8 лет, остальные на 7, а 3 пик отдали чтобы он не выходил на рынок свободных агентов, а сразу подписался. хороший праворукий защ , к леворукому Веренски. Защитников мало свободных будет, да ещё в прайм возрасте
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Венер Кучербаев
знатоки, поясните смысл всего этого обмена для обеих команд? за что Коламбус отдал пик? за восьмой год контракта? зачем Нью-Джерси предварительно подписал новый контракт, почему не мог с действующим поменять? зачем вообще Коламбусу именно Сиверсон, и почему он не нужен Нью-Джерси?
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megaotstoi
вот это поворот )
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Беня_Финитас
блин , жалко . так к осени от команды останутся рожки да ножки . не привык я к таким перестройкам составов . понимаю , что возрастной но был неплох . да и если память не изменяет - он задрафтованный . верой и правдой служил .
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