Майк Рапп: «Жердев был омерзительно хорош, ему на все плевать»

Экс-хоккеист «Коламбуса» Майк Рапп вспомнил игру Николая Жердева.

«Этот парень вечно нас веселил. Мы играли в . Я сидел у дверцы на скамейке запасных – последним, у разделительного стекла, за которым были соперники. Галлан усадил на лавку из-за потерь. Жерар сказал: «Сядь, ты наигрался».

Ник сел рядом со мной, помню, его ноги даже не касались пола – они висели в воздухе. А вы же помните Жердева – мощная челюсть, плохая осанка. В общем, он садится рядом, покачиваясь, будто ему вмазали. И вот у соперника отложенное удаление, кричит Нику: «Зи, зи, пошел!»

А Жердев отрешенно смотрит на табло, жует капу, трясет ногами и сидит с отсутствующим взглядом, будто он на другой планете. Я схватил его за джерси и закричал: «Зи, иди!»

Я толкнул его и швырнул через борт. Он вышел на лед и уехал за наши ворота. Кажется, Ник оценивал ситуацию всего лишь секунду. И тут он получил передачу и сделал то, чего никто не ожидал. Он был похож на шпиона, это была игра года. Он, будто бы танцуя, обошел четырех игроков «Блэкхоукс».

Один из лучших голов, которые я видел в жизни. 10 секунд назад этот парень был не здесь, был на другой планете! Жердев омерзительно хорош, ему просто на все плевать», – рассказал .