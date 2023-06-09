Артемий Князев: «О переходе в «Ак Барс» не задумывался. Хочу отработать соглашение с «Сан-Хосе», дальше будем смотреть»

Теги Ак Барс Сан-Хосе Максим Пестушко НХЛ АХЛ Марат Валиуллин Сан-Хосе Барракуда Артемий Князев Хоккей

Артемий Князев сообщил, что не задумывался о переходе в «Ак Барс».

Игрок является воспитанником казанского клуба.

– С руководством «Ак Барса» вы находитесь в контакте?

– Пару раз я списывался с Маратом Фаритовичем Валиуллиным. На гала-матче «Золотой шайбы» с Максимом Пестушко пообщались. 

– Но несмотря на эти разговоры, вы пока продолжите играть в Северной Америке.

– Да, у меня год по контракту. Я хочу полностью отработать свое соглашение, а дальше будем смотреть.

О переходе в «Ак Барс» я не задумывался, – сказал защитник системы «Сан-Хосе» Артемий Князев.

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