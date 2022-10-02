«Сан-Хосе» отправил Гущина в АХЛ. Форвард забросил 4 шайбы на предсезонке

«Сан-Хосе» отправил форварда в .

Россиянин не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series.

На предсезонке 20-летний нападающий забросил 4 шайбы, в том числе сделал хет-трик в выставочном матче с «Вегасом».

Кроме того, в состав «Барракуды» – фарм-клуба «Сан-Хосе» в АХЛ – отправлен защитник .

Еще один россиянин – защитник Артем Гурьев – отправлен в клуб юниорской лиги Онтарио «Питерборо».

Русский проспект «Сан-Хосе» рвется в основу – положил хет-трик «Вегасу» в предсезонной игре