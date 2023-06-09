Лера Кудрявцева о знакомстве с Макаровым: «Пересеклись с ним взглядами, он потом утверждал, что я строила глазки (врет, собака). Хлопнув рюмашку, парень подходит, и мы знакомимся»

Теги светская хроника Игорь Макаров КХЛ Хоккей

Лера Кудрявцева рассказала о том, как познакомитлась с мужем Игорем Макаровым.

52-летняя телеведущая 10 лет состоит в браке с 35-летним экс-форвардом клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В 2012 году кроме работы и дома я ничего не знала и не видела. И вот решили летом с девочками выбраться «в люди». Так сказать, себя показать, на людей посмотреть. Сидели большой компанией, и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами.

Я начала ерзать на стуле, а если честно, пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть. Он тоже был с компанией. Как он потом утверждал, я ему строила глазки (врет, собака). Короче, хлопнув рюмашку, парень подходит ко мне, и мы знакомимся.

16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала. Ему боялись говорить, кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил... Короче, к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого нет, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то», – сказала Кудрявцева. 

Лера Кудрявцева о первом сексе с Макаровым: «Все было в первый же день. Это мой человек, просто мой»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Ответ Mohnatiy
Да что ж за день сегодня такой? В новостях то *зюба, то Кудрявцева 🤣
Сезон подходит к концу , а трафик гнать нужно )) вот и постят всякую дичь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Да что ж за день сегодня такой? В новостях то *зюба, то Кудрявцева 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Хлопнув рюмашку , как уютно сказано про профессионального спортсмена)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizaslayer
ага случайно на дискоче встретились, просто два богатых человека ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий