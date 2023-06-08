«Вегас» предлагал Хиллу продлить контракт по ходу чемпионата. Вратарь не хотел вести переговоры до завершения сезона
«Вегас» планировал продлить контракт с Эдином Хиллом по ходу сезона.
Стало известно о том, что «Голден Найтс» предлагали голкиперу подписать новый контракт в ходе регулярного чемпионата.
Предложение поступило в марте, когда Эдин Хилл получил травму, после чего он не играл до момента серии плей-офф Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Отмечается, что предложение предполагало повышение среднегодовой зарплаты по сравнению с его текущим окладом. На данный момент кэпхит вратаря составляет 2,17 миллиона долларов.
Но голкипер не хотел вести переговоры до завершения сезона.
В плей-офф, в котором «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли, Хилл провел 13 матчей, пропуская в среднем 2,06 шайбы и отражая 93,7% бросков.
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