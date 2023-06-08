Тренер «Вашингтона» Карбери о первой беседе с Овечкиным: «Все прошло здорово. Видно его желание побеждать»

Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Александром Овечкиным.

« » назначил Спенсера Карбери главным тренером 30 мая 2023 года.

«Все прошло здорово. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря.

Мы провели хороший разговор. Он вернулся домой. И рассказал о планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание побеждать», – сказал Карбери.