Тренер «Вашингтона» Карбери о первой беседе с Овечкиным: «Все прошло здорово. Видно его желание побеждать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первой беседе с Александром Овечкиным.

«Вашингтон» назначил Спенсера Карбери главным тренером 30 мая 2023 года.

«Все прошло здорово. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря.

Мы провели хороший разговор. Он вернулся домой. И рассказал о планах на межсезонье. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание побеждать», – сказал Карбери. 

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7 комментариев

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Игорь Игорев
Карбери должен выстроить хорошее большинство.
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Не зря Вашингтон так масштабно отмечал второе место Овечкина среди снайперов.. Не зря Путин ’вдруг’ наградил орденом за заслуги Овечкина.. А всё просто.. Все понимают, что будет дальше..) Овечкину нужно минимум два сезона, побить рекорд Грецки - и понятно, что у него этих двух сезонов не будет.. И теперь, забивай_не забивай.. Вашингтонских от ребилда уже ничего не спасёт..
Овторитетные инсайды подъехали
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Саня.. Клубную музыку слушаешь? Новый транс_хаус взорвал ночные клубы Европы и США - мы шебекинские песни_по шебенски поём.. Слышал?
уходи,мы тебя боимся)
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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
уходи,мы тебя боимся)
Не бойся Саня..

«Храбрым судьба помогает»_«Audentes fortuna juvat».

Латинское изречение.
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