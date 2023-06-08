Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звезд НХЛ

Старший сын Александра Овечкина получил коллекционную карточку.

Компания Upper Deck, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек в различных видах спорта, выпустила карточку, на которой Сергей изображен на лицевой стороне карточки вместе с отцом во время Матча звезд НХЛ.



«В возрасте всего лишь четырех лет [Сергей] Овечкин стал звездой конкурса буллитов на Матче звезд НХЛ 2023 года в соревнованиях навыков.

Вместе со своим отцом Александром он получил высший балл от судей и стал победителем конкурса», – говорится на оборотной стороне карточки.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya