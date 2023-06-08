Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звезд НХЛ

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ стиль Хоккей

Старший сын Александра Овечкина получил коллекционную карточку.

Компания Upper Deck, специализирующаяся на производстве коллекционных карточек в различных видах спорта, выпустила карточку, на которой Сергей изображен на лицевой стороне карточки вместе с отцом во время Матча звезд НХЛ.

«В возрасте всего лишь четырех лет [Сергей] Овечкин стал звездой конкурса буллитов на Матче звезд НХЛ 2023 года в соревнованиях навыков.

Вместе со своим отцом Александром он получил высший балл от судей и стал победителем конкурса», – говорится на оборотной стороне карточки.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

5 комментариев

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Den_94
Неплохо карьера стартовала
+13
-1
+12
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Mishkka
Блатной!!
+8
0
+8
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old folk
Ахах)
А Леброн всё ждёт, пока сын подрастёт.😁
+6
-1
+5
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SGK21
Rookie card:)
+1
0
+1
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HockeyMan
В году 98-2000, когда меня было около 10 лет, у меня была коллекция больше 1000 карточек. Среди них было очень много коллекционных.
Вот бы тогда мне такую карточку)) уверен, что большая редкость была бы
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