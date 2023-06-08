«Барыс» подпишет экс-форварда «Трактора» и клубов НХЛ Оберга

Шведский нападающий Понтус Оберг перейдет в «Барыс».

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Щвед ранее выступал в России за «Трактор» в сезоне-2020/21. также выступал в НХЛ за «Миннесоту», «Торонто», «Анахайм» и «Нэшвилл».

В первой части сезона-2022/23 Оберг играл за чешскую «Младу Болеслав» и набрал 13 (3+10) очков в 26 матчах.

Затем 29-летний хоккеист перешел в швейцарский «Рапперсвиль-Йона», в составе которого набрал 22 (10+12) очков в 22 играх регулярки и забросил 1 шайбу в 6 играх плей-офф.