Роман Ротенберг: «Не понимаю тех, кто говорит, что СКА постоянно меняет состав – делаем точечные приобретения. У нас в НХЛ уехало больше всего игроков»

Теги СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг не согласился с критикой постоянных изменений в составе СКА.

– Какую роль в СКА видят у Сергея Толчинского и Арсения Грицюка с учетом того, что они раньше играли в одном звене?

– Когда мы приглашаем хоккеистов, у нас есть понимание, как хотим их использовать.

Но давайте не будем раскрывать все карты. Ясно, что мы никогда не возьмем кота в мешке – трансферу всегда предшествует всесторонний анализ.

Здорово, что у Толчинского и Грицюка есть взаимопонимание, но они же играли не только в «Авангарде».

Оба в составе сборной России разных возрастов пересекались с хоккеистами СКА, поэтому возможны самые разные варианты.

Кстати, я не понимаю тех, кто говорит, что СКА постоянно меняет состав. Мы делаем точечные приобретения на смену тем, кто по разным причинам уходит.

Из СКА за последние 10 лет в НХЛ уехало больше игроков, чем из всех остальных клубов вместе взятых. Нам же нужно их заменять? Сейчас ушли все легионеры, им тоже нужна замена.

Мы делаем точечные усиления, чтобы сделать команду лучше, но нет никакой идеи все разрушать и строить заново. Так в хоккее никто не работает.

Опять же – почти весь сезон мы играли сыгранными тройками, изменения вносились по ходу игры в зависимости от ситуации, но стартовые сочетания менялись совсем не часто, да и касалось это в основном четвертого звена.

Мы играем вдолгую и будем только рады, если игроки будут у нас развиваться и успешно играть многие годы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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12 комментариев

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Nikola Shell
Клоун кто у тебя в НХЛ уехал??? Гусев, Жафяров, Яшкин??? от тебя звёзды все бегут потому что с тобой в команде они становятся лохудрами
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Жека Я
Кто из воспитанников СКА???????
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Ковид 07.10.52
Конечно. если собирать всех лучших молодых по стране, то они и уезжать будут...лицемер...тьфу...
+10
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+9
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Andrew Petrov
Питер во всех видах спорта это всегда балет🤣
+5
-2
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Валера Синюков
Брехло!!!
+4
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Olga.t
Уже перебор с Ротенбергом на спортсе.
Подташнивает...
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Nikolay_exp
Мы тебя тоже не понимаем курчавый мажор
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Венсан Лекавалье
Мерзкое Газовое болото. И майкл оливер его черт
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Олег
Эти бредни надоели, что ещё может знать Ромка.
Что я мешок денег, и преобретаю кого хочу.
Нет конечно, лучше так понты колотить.
Клоун клоуном и это всё....
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0
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Кеша
Кто уехал из воспитанников СКА ? Может хватит трепаться ? Здесь есть люди , которые больше тебя в хоккее разбираются и понимают что и как . Точечные покупки . Ты в этом сезоне уже 11 купил . Посмотрим , еще не вечер . Петросян просто отдыхает . Брехло .
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Кеша
Ответ Жека Я
Кто из воспитанников СКА???????
Ноль
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