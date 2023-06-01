Роман Ротенберг: «Не понимаю тех, кто говорит, что СКА постоянно меняет состав – делаем точечные приобретения. У нас в НХЛ уехало больше всего игроков»

Роман Ротенберг не согласился с критикой постоянных изменений в составе СКА.

– Какую роль в СКА видят у Сергея Толчинского и с учетом того, что они раньше играли в одном звене?

– Когда мы приглашаем хоккеистов, у нас есть понимание, как хотим их использовать.

Но давайте не будем раскрывать все карты. Ясно, что мы никогда не возьмем кота в мешке – трансферу всегда предшествует всесторонний анализ.

Здорово, что у Толчинского и Грицюка есть взаимопонимание, но они же играли не только в «Авангарде».

Оба в составе сборной России разных возрастов пересекались с хоккеистами СКА, поэтому возможны самые разные варианты.

Кстати, я не понимаю тех, кто говорит, что СКА постоянно меняет состав. Мы делаем точечные приобретения на смену тем, кто по разным причинам уходит.

Из СКА за последние 10 лет в уехало больше игроков, чем из всех остальных клубов вместе взятых. Нам же нужно их заменять? Сейчас ушли все легионеры, им тоже нужна замена.

Мы делаем точечные усиления, чтобы сделать команду лучше, но нет никакой идеи все разрушать и строить заново. Так в хоккее никто не работает.

Опять же – почти весь сезон мы играли сыгранными тройками, изменения вносились по ходу игры в зависимости от ситуации, но стартовые сочетания менялись совсем не часто, да и касалось это в основном четвертого звена.

Мы играем вдолгую и будем только рады, если игроки будут у нас развиваться и успешно играть многие годы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.