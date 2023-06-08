Коростелев о Магнитогорске: «Зимой здесь всегда солнце светит. Рад, что остаюсь здесь»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев рассказал, чем нравится ему Магнитогорск.

– Вы подписали новый контракт с « » на два года. У вас было желание остаться в клубе?

– Желание было, и я сразу дал это понять. Переговоры прошли достаточно быстро и завершились успешно. Условия получились выгодными и для клуба, и для меня. Так что все остались довольны, остается только работать и готовиться к следующему сезону.

– Получается, «Металлург» – это ваша команда? Здесь вы смогли раскрыться в КХЛ.

– Да, сто процентов. Прошедшие два сезона – мои лучшие в . Поэтому и было желание остаться в команде.

– В Магнитогорске вам тоже комфортно?

– И меня, и мою семью все полностью устраивает. Зимой здесь всегда солнце светит. Куда сходить тоже есть. Магнитогорск мы уже любим, хорошо его знаем и рады, что остаемся здесь, – сказал .