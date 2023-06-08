Коростелев о Магнитогорске: «Зимой здесь всегда солнце светит. Рад, что остаюсь здесь»

Теги Металлург Мг КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев рассказал, чем нравится ему Магнитогорск.

– Вы подписали новый контракт с «Металлургом» на два года. У вас было желание остаться в клубе?

– Желание было, и я сразу дал это понять. Переговоры прошли достаточно быстро и завершились успешно. Условия получились выгодными и для клуба, и для меня. Так что все остались довольны, остается только работать и готовиться к следующему сезону.

– Получается, «Металлург» – это ваша команда? Здесь вы смогли раскрыться в КХЛ.

– Да, сто процентов. Прошедшие два сезона – мои лучшие в КХЛ. Поэтому и было желание остаться в команде.

– В Магнитогорске вам тоже комфортно?

– И меня, и мою семью все полностью устраивает. Зимой здесь всегда солнце светит. Куда сходить тоже есть. Магнитогорск мы уже любим, хорошо его знаем и рады, что остаемся здесь, – сказал Коростелев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий