Коростелев о Магнитогорске: «Зимой здесь всегда солнце светит. Рад, что остаюсь здесь»
Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев рассказал, чем нравится ему Магнитогорск.
– Вы подписали новый контракт с «Металлургом» на два года. У вас было желание остаться в клубе?
– Желание было, и я сразу дал это понять. Переговоры прошли достаточно быстро и завершились успешно. Условия получились выгодными и для клуба, и для меня. Так что все остались довольны, остается только работать и готовиться к следующему сезону.
– Получается, «Металлург» – это ваша команда? Здесь вы смогли раскрыться в КХЛ.
– Да, сто процентов. Прошедшие два сезона – мои лучшие в КХЛ. Поэтому и было желание остаться в команде.
– В Магнитогорске вам тоже комфортно?
– И меня, и мою семью все полностью устраивает. Зимой здесь всегда солнце светит. Куда сходить тоже есть. Магнитогорск мы уже любим, хорошо его знаем и рады, что остаемся здесь, – сказал Коростелев.
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