Никита Коростелев: «НХЛ – лига, в которой с детства хочешь играть. Но сейчас у меня контракт с «Металлургом». Через 2 года посмотрим, как судьба повернется»

Никита Коростелев высказался о возможном отъезде в НХЛ.

Россиянин ранее выступал за клубы OHL, АХЛ и ECHL.

– Вы долго играли в Северной Америке. После окончания контракта с «Металлургом» думаете вернуться за океан?

– Посмотрим, что будет дальше. Два года – это немалый срок. Вперед забегать я не могу.

– Мечта сыграть в НХЛ осталась?

– У любого спортсмена всегда есть мечта достигнуть какого-то пика, она остается и никогда не гаснет. Конечно, НХЛ – это лига, в которой ты с детства хочешь играть. Но сейчас у меня контракт в Магнитогорске, и я этому очень рад. А уже через два года посмотрим, как судьба повернется.

– Не думали тогда остаться жить в Америке?

– Когда играл там, планировал в НХЛ пробиться. Но получилось только сыграть пару предсезонных матчей. Я со спокойной душой возвращался в Россию. Сейчас, оценивая это решение, понимаю, что оно было стопроцентно правильным.

– Что еще хотите выиграть в карьере?

– Хочу выиграть . У меня было два проигранных финала, с ЦСКА и «Металлургом», и хочется закончить дело. Ожидания от нового сезона самые положительные. Ставлю и перед собой лично, и перед командой самые высокие задачи, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Коростелев.