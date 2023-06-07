Рябыкин о мнении, что он не нашел в «Авангарде» место для Ткачева: «Не согласен. Я старался использовать его лучшие качества, он играл достаточно много»
Дмитрий Рябыкин не считает, что не мог найти место для Владимира Ткачева в «Авангарде».
47-летний специалист начал прошлый сезон в качестве главного тренера омичей, но был уволен по ходу регулярного чемпионата.
«Не согласен с этим мнением. Уже со второго матча Ткачев играл в звене с Найтом и Буше, но потом Найт получил травму. Естественно, нам приходилось варьировать пятерки.
Я старался использовать лучшие качества Ткачева, и он играл достаточно много. Что же касается пропуска игры с «Торпедо», то я тогда посчитал, что Ткачеву надо отдохнуть и чуть-чуть набрать физические кондиции», – сказал Рябыкин.
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