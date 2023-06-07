Рябыкин о мнении, что он не нашел в «Авангарде» место для Ткачева: «Не согласен. Я старался использовать его лучшие качества, он играл достаточно много»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Дмитрий Рябыкин не считает, что не мог найти место для Владимира Ткачева в «Авангарде».

47-летний специалист начал прошлый сезон в качестве главного тренера омичей, но был уволен по ходу регулярного чемпионата.

«Не согласен с этим мнением. Уже со второго матча Ткачев играл в звене с Найтом и Буше, но потом Найт получил травму. Естественно, нам приходилось варьировать пятерки.

Я старался использовать лучшие качества Ткачева, и он играл достаточно много. Что же касается пропуска игры с «Торпедо», то я тогда посчитал, что Ткачеву надо отдохнуть и чуть-чуть набрать физические кондиции», – сказал Рябыкин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий