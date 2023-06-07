Рябыкин о мнении, что он не нашел в «Авангарде» место для Ткачева: «Не согласен. Я старался использовать его лучшие качества, он играл достаточно много»

Дмитрий Рябыкин не считает, что не мог найти место для Владимира Ткачева в «Авангарде».

47-летний специалист начал прошлый сезон в качестве главного тренера омичей, но был уволен по ходу регулярного чемпионата.

«Не согласен с этим мнением. Уже со второго матча Ткачев играл в звене с и , но потом Найт получил травму. Естественно, нам приходилось варьировать пятерки.

Я старался использовать лучшие качества Ткачева, и он играл достаточно много. Что же касается пропуска игры с «Торпедо», то я тогда посчитал, что надо отдохнуть и чуть-чуть набрать физические кондиции», – сказал .