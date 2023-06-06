Рябыкин о двух отставках за сезон: «В «Авангарде» погубила травма Найта, в «Металлурге» было недопонимание с игроками. Я сделал выводы, иду дальше»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин КХЛ Корбан Найт Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о двух отставках за сезон.

47-летний специалист был уволен с должности главного тренера «Авангарда», а затем – с должности ассистента главного тренера «Металлурга». 

«Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя. Меня эти ситуации не сломали, сделали только сильнее. Естественно, я проанализировал произошедшее.

Считаю, что с «Авангардом» мы неплохо начали чемпионат с точки зрения качества игры, даже, несмотря на то, что календарь сразу же подкинул длительную гостевую серию и хороших соперников. Но не было результата, и это привело к нервозности у хоккеистов. Когда наслаиваются три-четыре поражения, ребята начинают терять уверенность в собственных силах.

Но главное, что нас погубило – это травма Найта. После этого мы играли, по сути, в два центральных нападающих – Бродхерста и Малыхина. Мне пришлось использовать в центре тех же Телегина и Шевченко, хотя они, конечно, далеко не центрфорварды. Вот так бывает, что испытания приходят не поодиночке, а целым скопом, все наслоилось друг на друга и привело к тому, к чему привело.

Что же касается времени в «Магнитке», то я пытался хорошо делать свою работу. Но не всем это понравилось, поэтому получился такой результат. При этом сказать, что где-то недорабатывал, упрекнуть самого себя в чем-то, не могу. Зато могу сказать, что, пожалуй, имело место недопонимание между мной и хоккеистами.

Получается, я пришел посреди сезона, начал вводить свои правила для защитников. Не у всех это вызвало понимание», – сказал Рябыкин

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4 комментария

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Ыжык
Сгубило Рябыкина то что он стал поливать игроков в прессе. Делал их виновниками, а с себя всю ответственность снял. Потому команда и отвернулась от него.
+3
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+3
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cry
Короче, отмазался.
+2
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Magnit102
Со своим уставом в чужой огород....А чего ты ожидал,Дима?
+1
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Ap6y3
А куда дальше-то, Дима? Кто ж тебя теперь решится взять? В ВХЛ если только
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