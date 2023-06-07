Минское «Динамо» приобрело 20-летнего вратаря «Бурана» Вельмакина за 5 млн рублей («БХ»)

Теги переходы Динамо Минск КХЛ ВХЛ Буран деньги Хоккей

Минское «Динамо» приобрело 20-летнего вратаря «Бурана» Егора Вельмакина за 5 млн рублей.

Информацию об обмене подтвердило агентство Winners, которое представляет интересы игрока.

Как пишет «Белорусский Хоккей», сумма сделки составляет 5 миллионов российских рублей.

В минувшем сезоне Вельмакин провел 12 матчей за «Буран» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и одержал 7 побед при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,17.

2 комментария

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Savardus
Почему в заголовках про переходы в Швеции или Норвегии, не используются кроны, а тут, белорусские рубли, даже без сноски в скобках, - это нормально?
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Александр Балабанов
Ответ Savardus
Почему в заголовках про переходы в Швеции или Норвегии, не используются кроны, а тут, белорусские рубли, даже без сноски в скобках, - это нормально?
Сумма указана в российских рублях.

Припишем, раз такие вопросы возникают.
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