Минское «Динамо» приобрело 20-летнего вратаря «Бурана» Вельмакина за 5 млн рублей («БХ»)
Минское «Динамо» приобрело 20-летнего вратаря «Бурана» Егора Вельмакина за 5 млн рублей.
Информацию об обмене подтвердило агентство Winners, которое представляет интересы игрока.
Как пишет «Белорусский Хоккей», сумма сделки составляет 5 миллионов российских рублей.
В минувшем сезоне Вельмакин провел 12 матчей за «Буран» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» и одержал 7 побед при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,17.
Припишем, раз такие вопросы возникают.