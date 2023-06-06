Быков о словах Шемберга про КХЛ: «Все было для развития евроазиатской лиги, чтобы она стала сильной и конкурентоспособной с НХЛ»

Вячеслав Быков прокомментировал слова Шимона Шемберга о КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».

– Такие вопросы нужно адресовать руководителям лиги, а не тренерам. На мой взгляд, задача КХЛ всегда была развивать хоккей на евроазиатском континенте.

– Согласен ли вы с тем, что им никто не мешал самим развивать хоккей и не зависеть от КХЛ?

– Да, если они не хотят, то никто не заставляет. Никто никого не заставлял входить в лигу. Это же было желание самих клубов принять участие в этой лиге.

Им предложили и объяснили, что благодаря международным встречам на клубном уровне и в высокой конкурентной среде мастерство игроков будет повышаться, сборные команды получат сильных игроков для участия в международных турнирах и, соответственно, в их странах хоккей будет иметь эволюцию.

Хоккей – спорт, который имеет социальную значимость в развитии здоровой нации.

Все это было нацелено для развития евроазиатской лиги, чтобы она стала сильной и конкурентоспособной с НХЛ, чтобы местные игроки имели возможность играть в своих странах и не искать, где трава зеленее, а радовать свою публику и жить в своих странах, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.